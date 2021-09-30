Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
30.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Посев озимого чеснок и лука в октябре 2021: самые удачные и самые плохие даты. Советы по лучшему выбору посевного материала

1:00:049/30/2021Фото: pixabay.com
0

Посадка чеснока и лука в середине осени – прекрасный способ получить урожай уже к середине лета.

Несмотря на родство чеснока и лука, они относятся к разным семействам

Чеснок и репчатый лук – терпкие украшения вкуса блюд, веками пользующиеся спросом не только у русского человека, но и по всему миру. Обе культуры прекрасно растут на огородах и участках, не требуя особого ухода, кроме полива и редкой прополки. И лук, и чеснок входят в род луковые и имеют озимые и яровые сорта.

Посадка чеснока и лука в середине осени – прекрасный способ получить урожай уже к середине лета. На сохранность севков влияет день, когда их заложили в почву. Правильно подобранная фаза Луны позволяет севкам укорениться до того, как наступят заморозки.

Несмотря на родство чеснока и лука, они относятся к разным семействам, а значит, их поведение в почве отличается. Поэтому в лунном календаре на октябрь 2021-го даты для лука и чеснока не одинаковы.

Выбираем лук

Севок – это маленькая луковица, которая успела вырасти из семечка за год. Кто-то предпочитает выращивать севки, а кто-то покупать.

В случае с репчатым луком, практически каждый сорт можно сажать как весной, так и осенью. Но выбор севков будет отличаться. Для осенней посадки подойдут только самые маленькие, диаметром не больше 20 мм. Всё что крупнее – предназначено для весны, и зиму в почве не пролежит.

Помимо размера, значение имеют внешние качества. Золотистая кожица лука должна быть гладкой, без повреждений, оголений, крапинок. Предпочтение отдают крепким и ровным севкам без вмятин. На ощупь они должны быть твёрдыми и почти не пахнуть. Выраженный запах плесени или гниения – повод отказаться от севка.

Время лука

Лучшими днями октября станут 2, 5, 9, 10, 13, 16, 17, 27 и 29 число.

Нейтральными датами лунный календарь называет 7, 14, 18, 19, 22 и 24 октября. Успех посаженных в них севков лука будет зависеть от погоды, почвы и мастерства огородника.

Неблагоприятно скажется на репчатом луке посадка 1, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 15, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 30 и 31 октября. Всходов, а тем более урожая, может не быть вообще.

Выбираем чеснок

В отличие от лука, чеснок имеет отдельные сорта для озимой и для яровой посадки. Их головки выглядят по-разному: всего 5-7 крупных долей можно встретить у сортов, предназначенных к зимовке в почве. Головки, содержащие 10-12 мелких долей – это яровой чеснок, который сажают строго весной.

Дольки чеснока нужного сорта должны быть ровными, без видимых повреждений. Если они заготовлены самостоятельно, то до посадки их хранят в тёплом месте. Попадая в холод, озимый чеснок моментально прорастает.

Время чеснока

Благоприятные дни лунного календаря – 1, 5, 7, 11, 12, 14, 15, 17, 23, 28, 29 и 31 октября. Чеснок, который в них высадили, успеет дать крепкие всходы, устойчивые к морозам.

Нейтральны для посадки 4, 6, 8, 9, 10, 22, 25, 26 и 27 числа месяца.

Избегать посадки чеснока лучше 2, 3, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 24 и 30 октября.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
чесноклунный календарьлукозимые
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Садите озимые?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Инциденты с изнасилованием солдат в спецназе ГРУ на Дальнем Востоке прокомментировали в комитете солдатских матерей
12:55:59 9/30/2021
Инциденты с изнасилованием солдат в спецназе ГРУ на Дальнем Востоке прокомментировали в комитете солдатских матерей
Чудесные поздравления в день ангела Ирины 1 октября: всем Ирочкам и Иришам – от души
12:46:06 9/30/2021
Чудесные поздравления в день ангела Ирины 1 октября: всем Ирочкам и Иришам – от души
Песков рассказал об участии Путина в первом заседании новой Госдумы: Оно состоится 12 октября
12:32:47 9/30/2021
Песков рассказал об участии Путина в первом заседании новой Госдумы: Оно состоится 12 октября
В Норильске отравились 44 человека после обеда в столовой компании «Велесстрой»
12:14:05 9/30/2021
В Норильске отравились 44 человека после обеда в столовой компании «Велесстрой»
Очень важные приметы о погоде 14 октября на Великий Покров Богородицы
12:00:26 9/30/2021
Очень важные приметы о погоде 14 октября на Великий Покров Богородицы
Суд признал виновным экс-президента Франции Саркози в нелегальном финансировании выборов: Он проведет год в браслете
11:54:33 9/30/2021
Суд признал виновным экс-президента Франции Саркози в нелегальном финансировании выборов: Он проведет год в браслете
СП предложила выплачивать по 20 000 рублей на каждого ребенка перед школой
11:40:12 9/30/2021
СП предложила выплачивать по 20 000 рублей на каждого ребенка перед школой
Солдатские матери пожаловались на избиения и поборы в части, где погибли срочники в Свердловской области
11:23:46 9/30/2021
Солдатские матери пожаловались на избиения и поборы в части, где погибли срочники в Свердловской области
Душевные картинки на День пожилых людей 1 октября: и теплые слова поздравлений
11:15:57 9/30/2021
Душевные картинки на День пожилых людей 1 октября: и теплые слова поздравлений
О чем молятся иконе Божией Матери Молченская в праздник 1 октября? Кому и в чем помогает ее чудотворная сила
11:00:41 9/30/2021
О чем молятся иконе Божией Матери Молченская в праздник 1 октября? Кому и в чем помогает ее чудотворная сила