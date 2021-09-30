Посев озимого чеснок и лука в октябре 2021: самые удачные и самые плохие даты. Советы по лучшему выбору посевного материала

Чеснок и репчатый лук – терпкие украшения вкуса блюд, веками пользующиеся спросом не только у русского человека, но и по всему миру. Обе культуры прекрасно растут на огородах и участках, не требуя особого ухода, кроме полива и редкой прополки. И лук, и чеснок входят в род луковые и имеют озимые и яровые сорта.
Посадка чеснока и лука в середине осени – прекрасный способ получить урожай уже к середине лета. На сохранность севков влияет день, когда их заложили в почву. Правильно подобранная фаза Луны позволяет севкам укорениться до того, как наступят заморозки.
Несмотря на родство чеснока и лука, они относятся к разным семействам, а значит, их поведение в почве отличается. Поэтому в лунном календаре на октябрь 2021-го даты для лука и чеснока не одинаковы.
Выбираем лук
Севок – это маленькая луковица, которая успела вырасти из семечка за год. Кто-то предпочитает выращивать севки, а кто-то покупать.
В случае с репчатым луком, практически каждый сорт можно сажать как весной, так и осенью. Но выбор севков будет отличаться. Для осенней посадки подойдут только самые маленькие, диаметром не больше 20 мм. Всё что крупнее – предназначено для весны, и зиму в почве не пролежит.
Помимо размера, значение имеют внешние качества. Золотистая кожица лука должна быть гладкой, без повреждений, оголений, крапинок. Предпочтение отдают крепким и ровным севкам без вмятин. На ощупь они должны быть твёрдыми и почти не пахнуть. Выраженный запах плесени или гниения – повод отказаться от севка.
Время лука
Лучшими днями октября станут 2, 5, 9, 10, 13, 16, 17, 27 и 29 число.
Нейтральными датами лунный календарь называет 7, 14, 18, 19, 22 и 24 октября. Успех посаженных в них севков лука будет зависеть от погоды, почвы и мастерства огородника.
Неблагоприятно скажется на репчатом луке посадка 1, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 15, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 30 и 31 октября. Всходов, а тем более урожая, может не быть вообще.
Выбираем чеснок
В отличие от лука, чеснок имеет отдельные сорта для озимой и для яровой посадки. Их головки выглядят по-разному: всего 5-7 крупных долей можно встретить у сортов, предназначенных к зимовке в почве. Головки, содержащие 10-12 мелких долей – это яровой чеснок, который сажают строго весной.
Дольки чеснока нужного сорта должны быть ровными, без видимых повреждений. Если они заготовлены самостоятельно, то до посадки их хранят в тёплом месте. Попадая в холод, озимый чеснок моментально прорастает.
Время чеснока
Благоприятные дни лунного календаря – 1, 5, 7, 11, 12, 14, 15, 17, 23, 28, 29 и 31 октября. Чеснок, который в них высадили, успеет дать крепкие всходы, устойчивые к морозам.
Нейтральны для посадки 4, 6, 8, 9, 10, 22, 25, 26 и 27 числа месяца.
Избегать посадки чеснока лучше 2, 3, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 24 и 30 октября.