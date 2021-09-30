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30.09
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Пользователи Android, Windows и iPhone могут лишиться интернета с 30 сентября 2021 года

3:28:529/30/2021Фото: Pexels
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Грядут масштабные изменения в сети.

Старые версии гаджетов потеряют сигнал интернета

30 сентября ряд популярных гаджетов - от ноутбуков с Windows до старых смартфонов iPhone и Android - могут оказаться под угрозой потери доступа к Интернету. Отключение Wi-Fi произойдет из-за изменений, которые вступят в силу в четверг, 30 сентября. Все дело в изменении протокола безопасности HTTPS, сообщает издание EXPRESS.

Напомним, HTTPS – это «Безопасный протокол передачи гипертекста». Каждый раз, когда вы посещаете веб-сайт в браузерах, таких как Google Chrome, вы видите значок замка в адресной строке. Это означает, что веб-сайт использует HTTPS, следовательно, сайт безопасен, и любая информация, которую вы на него вводите, защищена.

В четверг, 30 сентября, истечет срок действия корневого сертификата, который используется для шифрования соединений между устройствами и Интернетом и имеет решающее значение для протокола HTTPS. После этой даты устройства и веб-браузеры больше не будут доверять определенным сертификатам, называемым IdentTrust DST Root CA X3.

Для подавляющего большинства устройств это не вызовет проблем. Но для старых гаджетов, которые не обновлялись годами, это может привести к потере доступа к Интернету.

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техникаинтернетWi-Fiмировые изменения
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