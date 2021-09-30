Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
30.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Подробный лунный календарь дачных работ в октябре 2021 года: Готовим огород к зиме

3:00:329/30/2021,Ирина НоваяФото: pixabay.com
0

Октябрь – последний месяц в дачном цикле.

Согласовав план дачных работ на октябрь 2021 с лунным календарём, можно избежать неприятностей

Каждый сезон ставит перед огородником свои задачи. Октябрь – последний месяц в дачном цикле. От качества работ зависит, насколько хорошо озимые посадки перенесут холода, и в каком состоянии участок встретит весну.

На природные процессы влияет сочетание фазы Луны с доминирующим созвездием. Согласовав план дачных работ на октябрь 2021 с лунным календарём, можно избежать неприятностей и буквально заложить почву под желанные плоды труда.

1 и 2 октября – убывающая в последней фазе Луна переходит в созвездие Льва. Лучшее время для сбора подземных частей растений – корнеплодов и луковиц. Благоприятно мульчировать и вскапывать почву. Не рекомендуется поливать и удобрять посадки.

3 и 4 октября – близится Новолуние, светило убывает в Деве. Разрешено перекапывать и рыхлить участок. Можно убирать старую ботву и заготавливать корнеплоды. Разрешается внесение только органического компоста.

5, 6 и 7 октября – само Новолуние, день накануне и день после создают энергетический минимум. В это время легко навредить огороду и себе, поэтому стоит отказаться от дачных дел.

8 и 9 октября – рост Луны начинается в созвездии Скорпиона. Хорошо поливать и удобрять почву любыми способами. Можно начинать посадку озимых лука и чеснока. Благоприятно пересаживать растения в теплицу для дозревания.

10 и 11 октября – Луна переходит в созвездие Стрельца, это огненный неплодородный знак. День подойдёт для сбора «вершков» – зелени и капусты, обработки участка от вредителей. Можно укоренять саженцы и черенки деревьев. Нельзя подкармливать почву и отсекать ветви.

12 и 13 октября – растущая первая четверть в Козероге позволяет сажать луковицы, сеять семена и прикапывать саженцы. Затем их можно подкормить и укрыть. Главное – не заниматься уборкой отживших растений и ботвы.

14 и 15 октября – Луна переходит в Водолея, что благоприятно для уборки всех подземных и садовых плодов. Можно приводить участок в порядок, а поливать и подкармливать не стоит.

16, 17 и 18 октября – на каждый из дней влияет созвездие Рыб, Луна растёт. Сеять и сажать разрешается что угодно. Неблагоприятными будут работы «на убывание» – обрезка, уборка, протравливание.

19 и 20 октября – Полнолуние и день, предшествующий ему, предлагают оставить участок в покое, чтобы дать ему напитаться энергией. Можно только выкапывать на выброс мёртвые кустарники и ветви.

21 и 22 октября – начало убывания Луны в Тельце, это земляной знак. Время убирать и заготавливать на зиму всё, что дала почва. Посадок лучше избегать.

23, 24 и 25 октября – ночное светило под влиянием Близнецов. Хорошо вскопать участок, окучить озимые посадки. Разрешена уборка корнеплодов, а с «вершками» лучше подождать.

26 и 27 октября – Луна убывает в Раке, создавая идеальные условия для посадки озимых луковиц – репчатых и цветочных. Главное, пока не поливать и не подкармливать их.

28, 29 и 30 октября – неплодородный знак Льва и убывающая фаза. Это означает время очистки огорода от всего лишнего и борьбы с вредителями.

31 октября – Луна в Деве позволяет внимательно осмотреть участок и довести его до идеальной готовности к зиме. Посадки успешными не будут.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
огороддачалунный календарь
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Следуете советам лунного календаря?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Подробный лунный календарь дачных работ в октябре 2021 года: Готовим огород к зиме
3:00:32 9/30/2021
Подробный лунный календарь дачных работ в октябре 2021 года: Готовим огород к зиме
Орудием убийства трех студенток в Оренбургской области стал нож: Подозреваемых в деле пока нет
2:47:07 9/30/2021
Орудием убийства трех студенток в Оренбургской области стал нож: Подозреваемых в деле пока нет
«Я одной ногой в могиле»: Музыкант Андрей Губин признался в тяжелой болезни, он потратил не лечение все деньги
2:17:18 9/30/2021
«Я одной ногой в могиле»: Музыкант Андрей Губин признался в тяжелой болезни, он потратил не лечение все деньги
Луна во Льве: что благоприятно делать по дому и на огороде по лунному календарю 2 и 3 октября 2021 года
2:00:29 9/30/2021
Луна во Льве: что благоприятно делать по дому и на огороде по лунному календарю 2 и 3 октября 2021 года
СК опубликовал видео из сгоревшей квартиры трех убитых студенток в Оренбургской области
1:54:19 9/30/2021
СК опубликовал видео из сгоревшей квартиры трех убитых студенток в Оренбургской области
Отец 10-классницы открыл стрельбу в школе Москвы: Хотел наказать обидчиков дочери
1:35:17 9/30/2021
Отец 10-классницы открыл стрельбу в школе Москвы: Хотел наказать обидчиков дочери
Boeing рейса Анталья-Новосибирск задымился во время полета: Он приземлился в Толмачево ночью
1:13:53 9/30/2021
Boeing рейса Анталья-Новосибирск задымился во время полета: Он приземлился в Толмачево ночью
Посев озимого чеснок и лука в октябре 2021: самые удачные и самые плохие даты. Советы по лучшему выбору посевного материала
1:00:04 9/30/2021
Посев озимого чеснок и лука в октябре 2021: самые удачные и самые плохие даты. Советы по лучшему выбору посевного материала
Инциденты с изнасилованием солдат в спецназе ГРУ на Дальнем Востоке прокомментировали в комитете солдатских матерей
12:55:59 9/30/2021
Инциденты с изнасилованием солдат в спецназе ГРУ на Дальнем Востоке прокомментировали в комитете солдатских матерей
Чудесные поздравления в день ангела Ирины 1 октября: всем Ирочкам и Иришам – от души
12:46:06 9/30/2021
Чудесные поздравления в день ангела Ирины 1 октября: всем Ирочкам и Иришам – от души