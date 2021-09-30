Подробный лунный календарь дачных работ в октябре 2021 года: Готовим огород к зиме

Каждый сезон ставит перед огородником свои задачи. Октябрь – последний месяц в дачном цикле. От качества работ зависит, насколько хорошо озимые посадки перенесут холода, и в каком состоянии участок встретит весну.
На природные процессы влияет сочетание фазы Луны с доминирующим созвездием. Согласовав план дачных работ на октябрь 2021 с лунным календарём, можно избежать неприятностей и буквально заложить почву под желанные плоды труда.
1 и 2 октября – убывающая в последней фазе Луна переходит в созвездие Льва. Лучшее время для сбора подземных частей растений – корнеплодов и луковиц. Благоприятно мульчировать и вскапывать почву. Не рекомендуется поливать и удобрять посадки.
3 и 4 октября – близится Новолуние, светило убывает в Деве. Разрешено перекапывать и рыхлить участок. Можно убирать старую ботву и заготавливать корнеплоды. Разрешается внесение только органического компоста.
5, 6 и 7 октября – само Новолуние, день накануне и день после создают энергетический минимум. В это время легко навредить огороду и себе, поэтому стоит отказаться от дачных дел.
8 и 9 октября – рост Луны начинается в созвездии Скорпиона. Хорошо поливать и удобрять почву любыми способами. Можно начинать посадку озимых лука и чеснока. Благоприятно пересаживать растения в теплицу для дозревания.
10 и 11 октября – Луна переходит в созвездие Стрельца, это огненный неплодородный знак. День подойдёт для сбора «вершков» – зелени и капусты, обработки участка от вредителей. Можно укоренять саженцы и черенки деревьев. Нельзя подкармливать почву и отсекать ветви.
12 и 13 октября – растущая первая четверть в Козероге позволяет сажать луковицы, сеять семена и прикапывать саженцы. Затем их можно подкормить и укрыть. Главное – не заниматься уборкой отживших растений и ботвы.
14 и 15 октября – Луна переходит в Водолея, что благоприятно для уборки всех подземных и садовых плодов. Можно приводить участок в порядок, а поливать и подкармливать не стоит.
16, 17 и 18 октября – на каждый из дней влияет созвездие Рыб, Луна растёт. Сеять и сажать разрешается что угодно. Неблагоприятными будут работы «на убывание» – обрезка, уборка, протравливание.
19 и 20 октября – Полнолуние и день, предшествующий ему, предлагают оставить участок в покое, чтобы дать ему напитаться энергией. Можно только выкапывать на выброс мёртвые кустарники и ветви.
21 и 22 октября – начало убывания Луны в Тельце, это земляной знак. Время убирать и заготавливать на зиму всё, что дала почва. Посадок лучше избегать.
23, 24 и 25 октября – ночное светило под влиянием Близнецов. Хорошо вскопать участок, окучить озимые посадки. Разрешена уборка корнеплодов, а с «вершками» лучше подождать.
26 и 27 октября – Луна убывает в Раке, создавая идеальные условия для посадки озимых луковиц – репчатых и цветочных. Главное, пока не поливать и не подкармливать их.
28, 29 и 30 октября – неплодородный знак Льва и убывающая фаза. Это означает время очистки огорода от всего лишнего и борьбы с вредителями.
31 октября – Луна в Деве позволяет внимательно осмотреть участок и довести его до идеальной готовности к зиме. Посадки успешными не будут.