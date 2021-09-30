В Казани научный руководитель довел аспирантку до самоубийства. Девушка пропала

29 сентября аспирантка Казанского федерального университета выложила на YouTube видео, где обвинила в своей гибели научного руководителя Наталью Тюрину. После этого девушка перестала выходить на связь.
Девушка рассказала о том, что доктор юридических наук постоянно унижала свою аспирантку. По ее словам, преподаватель вымогала взятку в размере 60 тысяч рублей и заставила сдать кандидатскую диссертацию, которая не была написана ей и не прошла плагиат. О состоянии девушки на данный момент ничего неизвестно, так как после публикации видеоролика, она перестала выходить на связь.
Сам же научный руководитель, Наталья Тюрина, заявила, что все обвинения - клевета, и отказалась от комментариев.