Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
30.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Более 2,6 тыс. жителей области обучились в школах родственного ухода региона в 2021 году

3:47:599/30/2021Фото: nso.ru
0

В Новосибирской области в рамках реализации пилотного проекта по формированию системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами создана 41 школа родственного ухода.

Участие в обучающих курсах школы родственного ухода дает не только необходимые знания о правилах ухода за маломобильными гражданами, но и психологически поддерживает людей

В 2021 году услугами школы уже воспользовались 2603 жителя региона.

Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов 29 сентября принял участие в пресс-туре в р.п. Коченево, где действует школа родственного ухода – это одно из приоритетных направлений пилотного проекта по формированию в регионе системы долговременного ухода проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Проект реализуется под контролем региональных властей.

«Регион участвует в проекте второй год. Причем пилот реализуется сразу во всех муниципальных образованиях, что позволяет увидеть тот масштаб и положительные результаты, которые выделяют Новосибирскую область среди других субъектов РФ. В настоящее время школы родственного ухода открыты в 34 муниципальных образованиях Новосибирской области на площадках комплексных центров социального обслуживания населения. В 2021 году услугами школы уже воспользовались 2603 жителя региона, что превышает показатель прошлого года в 2,5 раза», – рассказал Владимир Машанов.

По словам директора МКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Коченевского района» Вадима Гридасова, основную целевую аудиторию слушателей действующей в муниципальном образовании школы составляют родственники, в чьих семьях проживают пожилые люди и инвалиды, частично или полностью утратившие способность к самообслуживанию и нуждающиеся в посторонней помощи.

Основы геронтологии, профилактика осложнений заболеваний, правила питания и кормления, проведение общегигиенических процедур, использование средств реабилитации и создание «безопасной среды» в домашних условиях – для слушателей школы разработана насыщенная программа. Занятия включают изучение теоретических основ и практических навыков современного ухода, что позволяет организовать для человека с ограниченными возможностями здоровья оптимально возможного уровня жизни и социальной адаптации в привычной для него домашней обстановке в окружении семьи. При необходимости сотрудники школы родственного ухода могут выезжать непосредственно на дом.

Как отмечают специалисты, участие в обучающих курсах школы родственного ухода дает не только необходимые знания о правилах ухода за маломобильными гражданами, но и психологически поддерживает людей.

Источник: департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
инвалидмаломобильныйродственный уход
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Казани научный руководитель довел аспирантку до самоубийства. Девушка пропала
3:41:17 9/30/2021
В Казани научный руководитель довел аспирантку до самоубийства. Девушка пропала
Грешно ли работать 30 сентября в День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии?
3:30:26 9/30/2021
Грешно ли работать 30 сентября в День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии?
Пользователи Android, Windows и iPhone могут лишиться интернета с 30 сентября 2021 года
3:28:52 9/30/2021
Пользователи Android, Windows и iPhone могут лишиться интернета с 30 сентября 2021 года
Все выплаты пенсионерам ко Дню пожилого человека 1 октября 2021 года
3:13:23 9/30/2021
Все выплаты пенсионерам ко Дню пожилого человека 1 октября 2021 года
Впервые из Новосибирска летает прямой рейс в жаркую Доминикану. Сколько стоит тур и и как долго лететь?
3:11:27 9/30/2021
Впервые из Новосибирска летает прямой рейс в жаркую Доминикану. Сколько стоит тур и и как долго лететь?
Чудеса иконы Божией Матери «Целительница»: какие молитвы обязательно читать 1 октября. Тексты исцеляющих молитв
3:00:54 9/30/2021
Чудеса иконы Божией Матери «Целительница»: какие молитвы обязательно читать 1 октября. Тексты исцеляющих молитв
БердскКак подготовить захоронение к зиме на кладбище в Бердске, чтобы весной не столкнутся с проблемами: уход за памятником, покраска оградки, обустройство территории крошкой или плиткой
2:59:26 9/30/2021
Как подготовить захоронение к зиме на кладбище в Бердске, чтобы весной не столкнутся с проблемами: уход за памятником, покраска оградки, обустройство территории крошкой или плиткой
В Петербурге коллеги и друзья погибшей от рук мужа секс-коуча рассказали новые причины трагедии. Муж зарезал жену и выбросил тело с 13-го этажа
2:46:05 9/30/2021
В Петербурге коллеги и друзья погибшей от рук мужа секс-коуча рассказали новые причины трагедии. Муж зарезал жену и выбросил тело с 13-го этажа
В терминале аэропорта Внуково иностранец залез под потолок и выделывал кульбиты
2:42:57 9/30/2021
В терминале аэропорта Внуково иностранец залез под потолок и выделывал кульбиты
В Новосибирске объявлен в розыск мужчина, испинавший ногами подругу прямо на улице
2:41:29 9/30/2021
В Новосибирске объявлен в розыск мужчина, испинавший ногами подругу прямо на улице