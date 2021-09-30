Более 2,6 тыс. жителей области обучились в школах родственного ухода региона в 2021 году

В 2021 году услугами школы уже воспользовались 2603 жителя региона.
Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов 29 сентября принял участие в пресс-туре в р.п. Коченево, где действует школа родственного ухода – это одно из приоритетных направлений пилотного проекта по формированию в регионе системы долговременного ухода проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Проект реализуется под контролем региональных властей.
«Регион участвует в проекте второй год. Причем пилот реализуется сразу во всех муниципальных образованиях, что позволяет увидеть тот масштаб и положительные результаты, которые выделяют Новосибирскую область среди других субъектов РФ. В настоящее время школы родственного ухода открыты в 34 муниципальных образованиях Новосибирской области на площадках комплексных центров социального обслуживания населения. В 2021 году услугами школы уже воспользовались 2603 жителя региона, что превышает показатель прошлого года в 2,5 раза», – рассказал Владимир Машанов.
По словам директора МКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Коченевского района» Вадима Гридасова, основную целевую аудиторию слушателей действующей в муниципальном образовании школы составляют родственники, в чьих семьях проживают пожилые люди и инвалиды, частично или полностью утратившие способность к самообслуживанию и нуждающиеся в посторонней помощи.
Основы геронтологии, профилактика осложнений заболеваний, правила питания и кормления, проведение общегигиенических процедур, использование средств реабилитации и создание «безопасной среды» в домашних условиях – для слушателей школы разработана насыщенная программа. Занятия включают изучение теоретических основ и практических навыков современного ухода, что позволяет организовать для человека с ограниченными возможностями здоровья оптимально возможного уровня жизни и социальной адаптации в привычной для него домашней обстановке в окружении семьи. При необходимости сотрудники школы родственного ухода могут выезжать непосредственно на дом.
Как отмечают специалисты, участие в обучающих курсах школы родственного ухода дает не только необходимые знания о правилах ухода за маломобильными гражданами, но и психологически поддерживает людей.
Источник: департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области