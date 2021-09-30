В Бердске коронавирус подозревают у 515 горожан

На 30 сентября в городе Бердске под медицинским наблюдением находятся 515 жителей, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Для выявления точного числа заболевших было взято 317. Также стоит отметить, что выздоровевших и выписанных 2345 человек.
На сегодняшний день зафиксировано 7 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в городе зарегистрировано 2505 случаев коронавирусной инфекции.
Ситуация в образовательных организациях: заболевших ковид – 22 воспитанника (СОШ - 10, ДС - 12) + 2 сотрудника. Контактных всего 473, из них школы - 264, сады - 209. Закрыты по ковиду: 12 групп в дошкольных учреждениях и 7 классов.
По ОРВИ закрытых классов и групп нет.