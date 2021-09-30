Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
30.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Бердске коронавирус подозревают у 515 горожан

3:58:169/30/2021Фото: Pexels
0

Всего в городе зарегистрировано 2505 случаев коронавирусной инфекции.

Статистика коронавирусной инфекции по Бердску

На 30 сентября в городе Бердске под медицинским наблюдением находятся 515 жителей, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Для выявления точного числа заболевших было взято 317. Также стоит отметить, что выздоровевших и выписанных 2345 человек.

На сегодняшний день зафиксировано 7 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в городе зарегистрировано 2505 случаев коронавирусной инфекции.

Ситуация в образовательных организациях: заболевших ковид – 22 воспитанника (СОШ - 10, ДС - 12) + 2 сотрудника. Контактных всего 473, из них школы - 264, сады - 209. Закрыты по ковиду: 12 групп в дошкольных учреждениях и 7 классов.

По ОРВИ закрытых классов и групп нет.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
статистикаБердсккоронавирус
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вы болели в последнее время?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Более 2,6 тыс. жителей области обучились в школах родственного ухода региона в 2021 году
3:47:59 9/30/2021
Более 2,6 тыс. жителей области обучились в школах родственного ухода региона в 2021 году
В Казани научный руководитель довел аспирантку до самоубийства. Девушка пропала
3:41:17 9/30/2021
В Казани научный руководитель довел аспирантку до самоубийства. Девушка пропала
Грешно ли работать 30 сентября в День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии?
3:30:26 9/30/2021
Грешно ли работать 30 сентября в День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии?
Пользователи Android, Windows и iPhone могут лишиться интернета с 30 сентября 2021 года
3:28:52 9/30/2021
Пользователи Android, Windows и iPhone могут лишиться интернета с 30 сентября 2021 года
Все выплаты пенсионерам ко Дню пожилого человека 1 октября 2021 года
3:13:23 9/30/2021
Все выплаты пенсионерам ко Дню пожилого человека 1 октября 2021 года
Впервые из Новосибирска летает прямой рейс в жаркую Доминикану. Сколько стоит тур и и как долго лететь?
3:11:27 9/30/2021
Впервые из Новосибирска летает прямой рейс в жаркую Доминикану. Сколько стоит тур и и как долго лететь?
Чудеса иконы Божией Матери «Целительница»: какие молитвы обязательно читать 1 октября. Тексты исцеляющих молитв
3:00:54 9/30/2021
Чудеса иконы Божией Матери «Целительница»: какие молитвы обязательно читать 1 октября. Тексты исцеляющих молитв
БердскКак подготовить захоронение к зиме на кладбище в Бердске, чтобы весной не столкнутся с проблемами: уход за памятником, покраска оградки, обустройство территории крошкой или плиткой
2:59:26 9/30/2021
Как подготовить захоронение к зиме на кладбище в Бердске, чтобы весной не столкнутся с проблемами: уход за памятником, покраска оградки, обустройство территории крошкой или плиткой
В терминале аэропорта Внуково иностранец залез под потолок и выделывал кульбиты
2:42:57 9/30/2021
В терминале аэропорта Внуково иностранец залез под потолок и выделывал кульбиты
В Новосибирске объявлен в розыск мужчина, испинавший ногами подругу прямо на улице
2:41:29 9/30/2021
В Новосибирске объявлен в розыск мужчина, испинавший ногами подругу прямо на улице