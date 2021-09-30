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Вице-президента Сбербанка Марину Ракову подозревают в краже 50 млн рублей

4:25:129/30/2021Фото: Инстаграм mn_rakova
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Правоохранительные органы предполагают, что экс-замглавы Минпросвещения пролоббировала выделение бюджетных средств на реализацию госконтрактов на 150 миллионов рублей.

Марина Ракова

29 сентября стало известно, что вице-президент Сбербанка Марина Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении 50 миллионов рублей, полученных в результате мошеннических действий с государственными контрактами в сфере образования.

По информации правоохранительных органов, Ракова, являясь замглавой Минрпросвещения, пролоббировала выделение бюджетных средств на реализацию госконтрактов Фондом новых форм развития образования. Сумма контрактов составляла более 150 миллионов рублей.

Как потом выяснилось, во время расследований обнаружили в контрактах «признаки фальсификации отчетной документации по двум научным изысканиям».

Во вторник, 28 сентября, в доме у Раковой, а также в кабинетах сотрудников Сбербанка были проведены обыски. Отметим, что бывшей чиновнице может грозить до десяти лет заключения и штраф до миллиона рублей.

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