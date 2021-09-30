В Новосибирске водитель самогруза Isuzu убил мать и травмировал 2-летнего ребенка

Утром 30 сентября в Новосибирске, произошло страшное ДТП, повлекшее за собой смерть человека, сообщает областная Госавтоинспекция.
Около 8.30 самогруз Isuzu, двигался по тротуару на улице Восточный посёлок и наехал на женщину с ребёнком. За рулём автомобиля находился 41-летний водитель.
В результате аварии 41-летняя женщина получила смертельные травмы и скончалась на месте. А 2-летний ребёнок получил перелом руки. Маленькая девочка доставлена в больницу.
На данный момент на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия, сообщили в ГИБДД.