Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
30.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Новосибирске водитель самогруза Isuzu убил мать и травмировал 2-летнего ребенка

4:47:299/30/2021Фото: Инцидент Новосибирск
0

Инцидент произошел утром 30 сентября.

Фото с места происшествия

Утром 30 сентября в Новосибирске, произошло страшное ДТП, повлекшее за собой смерть человека, сообщает областная Госавтоинспекция.

Около 8.30 самогруз Isuzu, двигался по тротуару на улице Восточный посёлок и наехал на женщину с ребёнком. За рулём автомобиля находился 41-летний водитель.

В результате аварии 41-летняя женщина получила смертельные травмы и скончалась на месте. А 2-летний ребёнок получил перелом руки. Маленькая девочка доставлена в больницу.

На данный момент на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия, сообщили в ГИБДД.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
ДТПавариясмерть человека
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы осторожны на дорогах?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Вице-президента Сбербанка Марину Ракову подозревают в краже 50 млн рублей
4:25:12 9/30/2021
Вице-президента Сбербанка Марину Ракову подозревают в краже 50 млн рублей
Целительница: от каких болезней исцеляет икона Божией Матери? Кому помогает? В чем ее божественная сила?
4:00:21 9/30/2021
Целительница: от каких болезней исцеляет икона Божией Матери? Кому помогает? В чем ее божественная сила?
БердскВ Бердске коронавирус подозревают у 515 горожан
3:58:16 9/30/2021
В Бердске коронавирус подозревают у 515 горожан
Более 2,6 тыс. жителей области обучились в школах родственного ухода региона в 2021 году
3:47:59 9/30/2021
Более 2,6 тыс. жителей области обучились в школах родственного ухода региона в 2021 году
В Казани научный руководитель довел аспирантку до самоубийства. Девушка пропала
3:41:17 9/30/2021
В Казани научный руководитель довел аспирантку до самоубийства. Девушка пропала
Грешно ли работать 30 сентября в День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии?
3:30:26 9/30/2021
Грешно ли работать 30 сентября в День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии?
Пользователи Android, Windows и iPhone могут лишиться интернета с 30 сентября 2021 года
3:28:52 9/30/2021
Пользователи Android, Windows и iPhone могут лишиться интернета с 30 сентября 2021 года
Все выплаты пенсионерам ко Дню пожилого человека 1 октября 2021 года
3:13:23 9/30/2021
Все выплаты пенсионерам ко Дню пожилого человека 1 октября 2021 года
Впервые из Новосибирска летает прямой рейс в жаркую Доминикану. Сколько стоит тур и и как долго лететь?
3:11:27 9/30/2021
Впервые из Новосибирска летает прямой рейс в жаркую Доминикану. Сколько стоит тур и и как долго лететь?
Чудеса иконы Божией Матери «Целительница»: какие молитвы обязательно читать 1 октября. Тексты исцеляющих молитв
3:00:54 9/30/2021
Чудеса иконы Божией Матери «Целительница»: какие молитвы обязательно читать 1 октября. Тексты исцеляющих молитв