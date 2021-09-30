В Красноярке неизвестные бросили горящую петарду в женщину на остановке

29 сентября в Красноярске женщина стояла на остановке и ждала свой автобус. В этот момент из мимо проезжающей машины неизвестные кинули петарду прямо под ноги, сидящей на скамейке пострадавшей. Петарда попала женщине в ногу. Машина с хулиганами двигалась в сторону ТРЦ «Июнь» машины.
По словам очевидцев, в момент выстрела на остановке находились около 5 человек. У пострадавшей женщины не выявлено ран, так как удар был не сильно болезненным. Однако он сильно напугал.
По словам женщины, стоящей за остановкой в момент инцидента, за рулем авто были молодые люди. Она добавила, что очевидцы не сразу поняли, что произошло, и не обратили внимания на марку и номер машины.
Заявление в полицию так и не было написано.