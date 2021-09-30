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Новый препарат инклисиран спасает от высокого холестерина: инструкция по применению, побочные эффекты и противопоказания, где купить в Москве и сколько стоит

8:21:489/30/2021,Анна ФилатоваФото: pixabay.com
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Используя инклисиран станет возможным снизить уровень холестерина в два раза

Используя инклисиран станет возможным снизить уровень холестерина в два раза
Используя инклисиран станет возможным снизить уровень холестерина в два раза

Миллионы людей страдают повышенным уровнем холестерина, они ежедневно подвержены опасным заболеваниям сердца. Если повышенный холестерин обнаружен у человека в 45 лет, то к 70 годам он может значительно усугубить состояние здоровья и спровоцировать сердечный приступ.

Инклисиран — это инновационный препарат, выпускающийся в виде инъекций. Разработан для удаления из крови нежелательного холестерина. В год пациенту требуется всего две инъекции, это намного безопаснее, чем каждый день пить по несколько таблеток.

Изначально Национальный институт здравоохранения выявил положительную динамику инъекций в отношении людей, которые уже страдают заболеваниями сердца или перенесли инсульт. По предположениям медиков, препарат спасет свыше 30 тысяч жизней и предотвратит инсульты у 55 тысяч граждан.

Препарат вводится пациенту подкожно. Медики возлагают большие надежды, связанные с этим препаратом, возможно, благодаря инклисирану количество инсультов в мире сократится.

Противопоказаний у препарата практически нет, среди них — гиперчувствительность и возраст до 18 лет.

Принимать с осторожностью должны пациенты у, которых выявлена хроническая печеночная и почечная недостаточность.
Во время беременности вводить препарат разрешено.

В месте, куда вводилась инъекция, может появиться легкая сыпь и покраснение, это пройдет в ближайшее время и волноваться из-за этого не стоит.

Что важно для автомобилистов - препарат не вызывает сонливости и не влияет на реакцию водителя.

По данным из социальной сети ВК предположительная стоимость одной инъекции будет варьироваться в пределах 30- 35 тысяч рублей. Препарат тестировали и проводили исследования, по результату которых было выявлено, что уровень холестерина действительно снижается, соответственно, пациенты после инъекции чувствуют себя лучше.

Стоимость препарата очень высокая, он не настолько распространен, в любой аптеке Москвы его не найти.

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здоровьехолестерининъекцииИнклисиран
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