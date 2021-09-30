Новый препарат инклисиран спасает от высокого холестерина: инструкция по применению, побочные эффекты и противопоказания, где купить в Москве и сколько стоит

Миллионы людей страдают повышенным уровнем холестерина, они ежедневно подвержены опасным заболеваниям сердца. Если повышенный холестерин обнаружен у человека в 45 лет, то к 70 годам он может значительно усугубить состояние здоровья и спровоцировать сердечный приступ.
Инклисиран — это инновационный препарат, выпускающийся в виде инъекций. Разработан для удаления из крови нежелательного холестерина. В год пациенту требуется всего две инъекции, это намного безопаснее, чем каждый день пить по несколько таблеток.
Изначально Национальный институт здравоохранения выявил положительную динамику инъекций в отношении людей, которые уже страдают заболеваниями сердца или перенесли инсульт. По предположениям медиков, препарат спасет свыше 30 тысяч жизней и предотвратит инсульты у 55 тысяч граждан.
Препарат вводится пациенту подкожно. Медики возлагают большие надежды, связанные с этим препаратом, возможно, благодаря инклисирану количество инсультов в мире сократится.
Противопоказаний у препарата практически нет, среди них — гиперчувствительность и возраст до 18 лет.
Принимать с осторожностью должны пациенты у, которых выявлена хроническая печеночная и почечная недостаточность.
Во время беременности вводить препарат разрешено.
В месте, куда вводилась инъекция, может появиться легкая сыпь и покраснение, это пройдет в ближайшее время и волноваться из-за этого не стоит.
Что важно для автомобилистов - препарат не вызывает сонливости и не влияет на реакцию водителя.
По данным из социальной сети ВК предположительная стоимость одной инъекции будет варьироваться в пределах 30- 35 тысяч рублей. Препарат тестировали и проводили исследования, по результату которых было выявлено, что уровень холестерина действительно снижается, соответственно, пациенты после инъекции чувствуют себя лучше.
Стоимость препарата очень высокая, он не настолько распространен, в любой аптеке Москвы его не найти.