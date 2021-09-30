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30.09
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Министр труда и социального развития Новосибирской области уходит в отставку

5:38:409/30/2021Фото: пресс-служба Министерства труда и социального развития Новосибирской области
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Куда устроился Ярослав Фролов, пока неизвестно.

Ярослав Фролов

30 сентября Андрей Шимкив рассказал, что Ярослав Фролов покидает кресло министра труда и социального развития Новосибирской области.

Как было отмечено, чиновник переходит на другую работу, но не меняет сферу. Глава профильного комитета заксобрания по соцполитики Игорь Гришунин утверждает, что не знает, куда устроится Фролов.

Напомним, Ярослав Фролов родился 29 марта 1976 года в Новосибирске. Окончил Новосибирский государственный медицинский институт, работал главным врачом городской клинической больницы №12. С 2015-го был замминистра здравоохранения Новосибирской области Олега Иванинского.
А в 2017 году Фролов был назначен главой объединенного министерства труда и соцполитики.

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