Дан старт заявочной кампании для волонтеров МЧМ-2023

О старте заявочной кампании для волонтеров МЧМ-2023 заместитель министра физической культуры и спорта Новосибирской области Марина Курносова, рассказала 30 сентября в ходе пресс-конференции.
Также в мероприятии приняли участие генеральный директор АНО «Исполнительная дирекция МЧМ-2023» Владимир Тукмачев, руководитель регионального ресурсного центра добровольчества «Волонтерский корпус Новосибирской области» Анна Шубина и активисты волонтерского движения Новосибирской области.
Марина Курносова напомнила, что старт МЧМ-2023 запланирован на 26 декабря 2022 года, в первенстве мира по хоккею в Новосибирске пройдет 16 встреч, в том числе игры сборных команд России, полуфиналы, финалы, открытие, закрытие. Также замминистра подчеркнула, что одним из важнейших этапов подготовки к чемпионату является работа с будущими волонтерами МЧМ-2023. Заявить о своём желании стать волонтёрами чемпионата жители региона смогут с сегодняшнего дня.
«В рамках подготовки к чемпионату созданы федеральный и региональный организационные комитеты, а также штаб по подготовке к первенству, в регионе подготовка идёт в соответствии с планами мероприятий. Один из важнейших этапов проводимой правительством Новосибирской области работы по подготовке к МЧМ-2023 – организация деятельности волонтерского корпуса чемпионата. Волонтеры – это люди, у которых огромное сердце, они способны оказать огромную организационную поддержку при проведении соревнований. В регионе очень сильный волонтерский корпус, и мы подготовимся встречать участников и гостей на высоком организационном уровне. Всего на первенстве будет задействовано порядка 600 волонтеров, они будут работать на 21 функциональном направлении», – рассказала Марина Курносова.
Замминистра пояснила, что функциональные направления будут действовать по четырем основным группам. Планируется задействовать 418 волонтеров общего профиля (для работы с разными клиентскими группами), 68 волонтеров-специалистов (для организации направлений, для которых нужны специальные знания – медицинские специалисты, переводчики, представители СМИ), 30 спортивных волонтеров (для работы непосредственно на спортивном объекте, к примеру, на подготовке льда) и 80 городских волонтеров (для работы с гостями чемпионата в городе, в том числе, по ориентированию, организации потоков, проведению экскурсионных программ). Все волонтеры пройдут обязательное обучение, образовательные программы состоят из 4 блоков, в том числе, компетентностный, функциональный, а также тренинг на объектах.
Как отметил Владимир Тукмачев, для волонтеров будут предусмотрены бесплатные сервисы, в том числе транспорт, питание, форма, проживание для иностранных и иногородних волонтеров. Мотивационная программа для добровольцев включит материальную и нематериальную составляющие – это участие в мероприятиях вместе со знаменитыми спортсменами, награждение лучших волонтеров, а также ряд материальных поощрений в виде купонов на скидки, сувенирной продукции.
Подготовка волонтеров к участию в МЧМ-2023 началась порядка двух лет назад, подчеркнула Анна Шубина, а отправной точкой старта заявочной кампании для добровольцев станет открытие в г. Новосибирске арт-объекта с символикой Молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года.
Источник: департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области