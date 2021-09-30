В Бердске на округе спикера депутатов Голубева отсыпят щебнем всю дорогу после выборов и тайного письма мэру Шестернину

На 30 сентября отсыпана щебнем треть дороги на ул. Ключевой в Бердске. За месяц подрядчик только привез щебенку и разровнял по проезжей части наваленные каменные кучи. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» жители Южного микрорайона, дорогу отсыпали на расстоянии от ул. Рогачева до пер. Прохладного. Это участок примерно в середине проезжей части. Впрочем, по словам «южан», в местном чате депутат Владимир Голубев обещает, что вскоре защебенят всю дорогу — от микрорайона Белокаменного вплоть до ул. Пионерской, по которой можно быстро доехать до центра Бердска.
«Южане» хотят нормальных дорог
Обитатели Южного уверены, что они тоже имеют право на хорошие дороги.
- Дороги в частном секторе - это муниципальные дороги. Жители частного сектора тоже платят налоги, в том числе транспортный. А дороги в ужасном состоянии и к тому же не безопасные. Отсыпали крупным щебнем дорогу- это не решение проблемы с пылью. На многих улицах нет пешеходных дорожек. Приходится ходить по проезжей части. По отсыпанной щебнем дороге пешком сложно ходить взрослому, не говоря уже о детях. А как мамочкам с колясками пройти? А на велосипеде проехать? Бездумно тратятся деньги налогоплательщиков, - высказались в комментариях к статье «Курьер. Среда. Бердск» о начале щебенения ул. Ключевой.
- Почему жителей 6-го квартала с улицы Ключевой опять бортанули? Почему щебень без пыли только до улицы Павлова сыпят? А пусть тогда все машины через Павлова и ездят. Так будет хотя бы справедливо, - высказался другой «южанин».
- Если бы дорогу сделали нормальной, она бы разгрузила объездные пути по Лунной, Космической, Рогачева. По утрам и вечерам в час пик там исчезли бы пробки. Но пока дорога никакая — разбитая деревенская грунтовка, - констатировал автомобилист Евгений.
Секретное письмо
Может быть, действительно после выборов засыпать щебенкой грунтовую дорогу больше не актуально? Напомним, что работы на ул. Ключевой оживились после тайного письма спикера горсовета Владимира Голубева мэру Бердска Евгению Шестернину.
Председатель депутатского корпуса в августе напомнил главе города, что работы на Ключевой были запланированы еще на июнь. Голубев подчеркнул: невыполнение обещаний подрывает авторитет исполнительной и представительной власти города. - Прошу Вас обратить на это внимание, так как после 20 сентября 2021 года эти работы будут уже неактуальны, - предупредил спикер.
Он был неприятно удивлен тому, что письмо вообще оказалось в открытом доступе. По словам Голубева, обращение имеет сугубо конфиденциальный характер и носит гриф «для служебного пользования».
Двойной контракт на щебенку
Аукцион по поиску подрядчика прошел 1 сентября, и победитель торгов сразу приступил к работам. Но они до сих пор не завершены. При этом за 1,7 млн рублей (первоначальная стоимость 2,1 млн) выигравший аукцион предприниматель Андрей Шендрик, кроме Ключевой, должен отсыпать щебнем еще 10 улиц: 2-я Ельцовская, 40 лет Октября, Советская, Гоголя, Искитимская, Ключевая, Взлетная, Белокаменная, 7-й квартал, 2-я Школьная и 1-я Линейная. Общий объем работ - 10 967 кв. метров. По условиям контракта работы должны быть выполнены в течение 30 дней со дня заключения договора.
Тем временем, бердская власть объявила новый аналогичный аукцион «Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня». На этот раз в контракт войдут 13 улиц, в том числе и в Южном микрорайоне: ул. Тенистая, ул. Ключевая, ул. Некрасова, ул. Белокаменная, ул. 2-я Заводская, ул. Солнечная, ул. Рогачева, пер. Радужный, ул. Горького, ул. Жемчужная, ул. Фрунзе, ул. Урицкого, ул. Калинина.
Победителю торгов предстоит привести в порядок и засыпать щебенкой 14 420 кв. метров дорог. Бердск готов заплатить подрядчику за работу 4,4 млн рублей из городского бюджета (стоимость 1 кв. метра примерно 300 рублей). Впрочем, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», деньги для отсыпки улиц частного сектора «по просьбам бердчан и по наказам избирателей» из 1 млрд рублей, выделенных Москвой на первоочередные социальные задачи, дал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
На 30 сентября аукцион находится в состоянии «работы комиссии» по завершении рассмотрения заявок. Пока победителя не назвали, но судя по аукционной документации, было два участника, которые снизили стоимость контракта примерно на 350 тыс. рублей каждый. Примечательно, что работы по этому договору необходимо завершить в течение 15 дней.
Все идет по плану
Как раз в рамках второго контракта завершат ощебенение ул. Ключевой, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Голубев. - Все идет согласно плану работ. Это зависит не от меня. За это отвечает управление ЖКХ, - прокомментировал 30 сентября Голубев, отметив, что все обещанные работу будут выполнены в ближайшее время. - Как раз все будет делаться согласно новому контракту. Часть работ была выполнена по сентябрьскому контракту. И там же не только Ключевая — это десятая часть всех запланированных работ.
Стоит отметить, что задание по выравниванию дорог и отсыпке их щебенкой дает управление ЖКХ, которое является заказчиком работ. В рамках ограниченного финансирования в сентябре отсыпали только часть запланированной дороги в Южном, как и на других предусмотренных контрактом улицах частного сектора.
Таким образом, есть надежда, что дорогу на ул. Ключевой полностью засыплют щебнем к середине октября 2021 года. При этом Владимир Голубев, вновь избранный депутатом по округу в Южном микрорайоне, подчеркнул, что избиратели, как и прежде, могут обращаться к нему с любыми вопросами. В том числе и посредством чата, созданного местным сообществом «южан».