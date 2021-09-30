В Оренбургской области после пожара нашли тела трех студенток. Их зарубили топором

30 сентября в городе Гае на месте пожара в квартире дома нашли тела двух девушек с признаками насильственной смерти. Следователи возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального главка СК России.
Также еще одно тело местной жительницы было с аналогичными повреждениями было найдено во дворе дома. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного Кодекса («Убийство двух и более лиц»).
По данным правоохранительных органов, студенткам было 17, 18 и 19 лет, девушки вместе снимали квартиру. Девушки учились в одном заведении, рассказал старший помощник руководителя СУ СК России по региону по взаимодействию со СМИ Радик Галимов.
На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего, следователи совместно с криминалистами проводят действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.