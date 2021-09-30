Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
30.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Оренбургской области после пожара нашли тела трех студенток. Их зарубили топором

5:52:259/30/2021Фото: Pexels
0

Возбуждено уголовное дело по факту убийства трех студенток.

Возбуждено уголовное дело

30 сентября в городе Гае на месте пожара в квартире дома нашли тела двух девушек с признаками насильственной смерти. Следователи возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального главка СК России.

Также еще одно тело местной жительницы было с аналогичными повреждениями было найдено во дворе дома. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного Кодекса («Убийство двух и более лиц»).

По данным правоохранительных органов, студенткам было 17, 18 и 19 лет, девушки вместе снимали квартиру. Девушки учились в одном заведении, рассказал старший помощник руководителя СУ СК России по региону по взаимодействию со СМИ Радик Галимов.

На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего, следователи совместно с криминалистами проводят действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
расследованиепожарсмерть девушек
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вы думаете, что случилось на самом деле?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Министр труда и социального развития Новосибирской области уходит в отставку
5:38:40 9/30/2021
Министр труда и социального развития Новосибирской области уходит в отставку
В Красноярке неизвестные бросили горящую петарду в женщину на остановке
5:09:57 9/30/2021
В Красноярке неизвестные бросили горящую петарду в женщину на остановке
Можно ли работать, ходить на кладбище и убираться в доме 1 октября в праздник иконы Божией Матери «Целительница»?
5:00:51 9/30/2021
Можно ли работать, ходить на кладбище и убираться в доме 1 октября в праздник иконы Божией Матери «Целительница»?
Вселенские бабьи именины: что обязательно необходимо сделать с тремя свечами 30 сентября
5:00:14 9/30/2021
Вселенские бабьи именины: что обязательно необходимо сделать с тремя свечами 30 сентября
В Новосибирске водитель самогруза Isuzu убил мать и травмировал 2-летнего ребенка
4:47:29 9/30/2021
В Новосибирске водитель самогруза Isuzu убил мать и травмировал 2-летнего ребенка
Вице-президента Сбербанка Марину Ракову подозревают в краже 50 млн рублей
4:25:12 9/30/2021
Вице-президента Сбербанка Марину Ракову подозревают в краже 50 млн рублей
Целительница: от каких болезней исцеляет икона Божией Матери? Кому помогает? В чем ее божественная сила?
4:00:21 9/30/2021
Целительница: от каких болезней исцеляет икона Божией Матери? Кому помогает? В чем ее божественная сила?
БердскВ Бердске коронавирус подозревают у 515 горожан
3:58:16 9/30/2021
В Бердске коронавирус подозревают у 515 горожан
Более 2,6 тыс. жителей области обучились в школах родственного ухода региона в 2021 году
3:47:59 9/30/2021
Более 2,6 тыс. жителей области обучились в школах родственного ухода региона в 2021 году
В Казани научный руководитель довел аспирантку до самоубийства. Девушка пропала
3:41:17 9/30/2021
В Казани научный руководитель довел аспирантку до самоубийства. Девушка пропала