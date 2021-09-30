В России школьникам выплатят по 10 000 рублей. На заявление есть 31 день

До 1 ноября органы ПФР принимают заявления на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 6 до 17 лет.
Отметим, единовременная выплата предоставляется гражданам Российской Федерации, проживающим на территории России, на детей от 6 до 18 лет, которым 6 лет исполнилось в период не позднее 1 сентября текущего года, а также на детей, которым на момент выхода Указа Президента (2 июля) еще не было 18 лет.
Также единовременная выплата назначается инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23, либо одному из их родителей.
Чтобы получить выплату, необходимо подать заявление на портале госуслуг или в клиентской службе ПФР. Никаких дополнительных документов при подаче заявления не требуется. Пенсионный фонд самостоятельно запросит необходимые сведения в рамках межведомственного взаимодействия.
Стоит обратить внимание, если в семье несколько детей, на которых полагается выплата, для ее получения заполняется одно общее заявление.