В России пенсионеры смогут получить новые единовременные выплаты от ПФР

30 сентября пенсионный фонд сообщил, что мужчины при достижении 60 лет и женщины при достижении 55-ти имеют право на единовременную выплату средств пенсионных накоплений.
Получить эти средства за один раз и одной суммой могут мужчины, родившиеся в 1953-1967 годах и женщины 1957-1966 годов рождения, если они официально работали с 2002 по 2004 года, и их работодатель платил страховые взносы.
Отметим, воспользоваться услугой могут участники программы государственного софинансирования пенсионных накоплений, отметили сотрудники ПФР.
Также стоит добавить, что совершенно неважно, идет речь о государственном или частном пенсионном фонде. Однако единовременная выплата не касается людей, имеющих накопительную пенсию.