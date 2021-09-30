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30.09
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В России пенсионеры смогут получить новые единовременные выплаты от ПФР

7:18:389/30/2021Фото: Pexels
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Воспользоваться услугой могут участники программы государственного софинансирования пенсионных накоплений.

Пенсионеры получат единовременную выплату

30 сентября пенсионный фонд сообщил, что мужчины при достижении 60 лет и женщины при достижении 55-ти имеют право на единовременную выплату средств пенсионных накоплений.

Получить эти средства за один раз и одной суммой могут мужчины, родившиеся в 1953-1967 годах и женщины 1957-1966 годов рождения, если они официально работали с 2002 по 2004 года, и их работодатель платил страховые взносы.

Отметим, воспользоваться услугой могут участники программы государственного софинансирования пенсионных накоплений, отметили сотрудники ПФР.

Также стоит добавить, что совершенно неважно, идет речь о государственном или частном пенсионном фонде. Однако единовременная выплата не касается людей, имеющих накопительную пенсию.

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пенсиивыплатыПФР
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