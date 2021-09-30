В Бердске уволен директор УЖКХ Максим Совбанов

Администрация Бердска уволила с поста директора Управления ЖХК Максима Совбанова. Он лично сообщил "Курьер. Среда. Бердск" о том, что 30 сентября работает последний день в управлении. В беседе с "Курьер. Среда. Бердск" Максим Флюрович отметил, что увольнение произошло по соглашению сторон, но по инициативе мэра Евгения Шестернина.
Стоит отметить, что 23 сентября, неделю назад, Максим Флюрович вышел на работу после длительного больничного.
Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Максим Совбанов окончил Бердский электромеханический техникум по специальности оператор, наладчик станков с ЧПУ. Получил высшее образование в НГУ по специальности «Муниципальное управление».
Работал на Химзаводе, швейной фабрике: механиком по ремонту ЭВМ, электриком, оператором спешивания, стрелком ВОХР, товароведом. Трудился водителем. Трудился инспектором по работе с населением, занимался вопросами взыскания задолженности за коммунальные платежи.
Работал заместителем директора муниципального Комбината бытовых услуг. Был директором ООО «Городское благоустройство». Занимал должность заместителя директора МБУ ЦМУ до 2018 года, когда и стал директором УЖКХ. В этом году Совбанов выдвигал свою кандидатуру на выборы в депутаты горсовета от партии ЛДПР, но он не прошел по числу голосов.
Пока что обязанности директора УЖКХ исполняет Владимир Юрьевич Захаров. Пока неизвестно, кто станет новым директором управления.
В ближайшее время читайте эксклюзивное интервью с Максимом Совбановым.