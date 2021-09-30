В Барнауле пациентка с коронавирусом родила в коме

30 сентября стало известно, что Наталья Ломакова была госпитализирована с коронавирусом на 6,4 месяце беременности. По ее словам, этот чудесный период проходил отлично, но сначала инфекцию подхватил ее муж, а потом и она. У нее было 100 процентов поражения легких, а ряд органов отказал, рассказала женщина РЕН ТВ.
Девушка впала в кому. Ребенку пришлось появиться на свет недоношенным. Во время родов Наталью подключили к аппарату ИВЛ. Ее сын родился с тяжелой двусторонней пневмонией и весил всего 1 кг 100 грамм.
Когда Наталья пришла в себя, она не сразу поверила, что стала мамой. Первое, что помнит - лицо врача. А потом пациентка начала спрашивать у медработников, какое число.
После комы роженице пришлось заново учиться ходить и обслуживать себя. Но сейчас мама и ребенок уже выписаны из больницы, они чувствуют себя нормально.