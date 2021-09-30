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В Бердске взвоет сирена 6 октября 2021

8:18:359/30/2021Фото: Pexels
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В ходе проверки будут запущены электросирены и речевое сообщение «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» посредством громкоговорителей и прерыванием вещательных программ телевизионных и радиоканалов, а также станций, путем замещения их сигналом гражданской обороны.

Горожанам не стоит боятся сирен

6 октября этого года, в период с 10:40 до 10:50, в соответствии с Планом основных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей, на водных объектах планируется проведение комплексной проверки готовности и работоспособности системы оповещения населения Новосибирской области.

В ходе проверки будут запущены электросирены и речевое сообщение «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» посредством громкоговорителей и прерыванием вещательных программ телевизионных и радиоканалов, а также станций, путем замещения их сигналом гражданской обороны.

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Бердскпроверкасистемы оповещения
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