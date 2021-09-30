«Надо бить во все колокола»: В Бердске мать 11-летнего школьника по фото опознает хулиганов, разбивших губу ее сыну из-за электронных сигарет

Мать 11-летнего школьника отправится 30 сентября в полицию, чтобы опознать хулиганов, избивших ее сына из-за электронных сигарет (вейпов).
Напомним, что инцидент произошел 27 сентября на улице Кирова в Бердске. Трое школьников избили 11-летнего мальчика из-за того, что у него не было вейпов. Кроме того, задиры обыскивали и сумку несчастного. Мальчику разбили губу. На вид нападавшим было от 9 до 11 лет.
Как сообщила сегодня, 30 сентября "Курьер. Среда. Бердск" мать пострадавшего мальчика Елена Соколова, из полиции ей звонили и связывались.
- Пойдем сегодня узнавать, если на фото действительно они,- сообщила Соколова.
Также стало известно, что пока избитый хулиганами ребенок на улице не появляется из-за непогоды.
Произошедшую ситуацию в Бердске прокомментировала уполномоченный по правам ребенка Новосибирской области Надежда Болтенко.
По словам детского омбудсмена, дети вообще не должны курить ни электронные сигареты, ни обычные. Это запрещено по закону. Но сегодня, к сожалению, в обществе уже никого не удивить информацией о курящих школьниках.
- В данном случае вообще говорится, что детям на вид 9-11 лет и у них «ломка», то есть уже сформировавшаяся зависимость. Надо бить тревогу во все колокола. Я категорически против курения и его пропаганды как чего-то модного, авторитетного в среде подростков, да и во взрослой среде. В первую очередь взрослые – родители, учителя, педагоги дополнительного образования, тренеры – все, кто имеет отношение к воспитанию подрастающего поколения, должны напоминать детям о вреде табака и своим примером формировать у них привычку ведения здорового образа жизни,- сказала Надежда Николаевна.
Отметим, что нарушение, связанное с курением несовершеннолетних, влечет за собой наказание согласно КоАП России. Это может быть предупреждение, исправительные работы или штраф. Размер выплаты составляет от 500 до 3000 рублей.