Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
30.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Чудесные поздравления в день ангела Ирины 1 октября: всем Ирочкам и Иришам – от души

12:46:069/30/2021Фото: bonnycards.ru
0

1 октября православные чтят память святых мучениц Софии и Ирины. В народе день называют Ариной Шиповницей. Ирину на Руси звали Ариной, а в этот день было принято собирать шиповник.

День Ирины

Ирина — красивое имя.
Решимости в детстве полна,
А в жизни — заступница мира,
Хорошая мать и жена.

Ириша, Иринка, Ирина...
Где ты, там уют и покой.
И многие в мире мужчины
Мечтают об Ире такой.

Будь счастлива, наша Ириша,
И радуй своей красотой.
И лучшей для всех оставайся
Ты дочкою, мамой, женой!

День Ирины

Принимай, Иришка, поздравления,
В этот светлый, радостный денек!
Пусть отличным будет настроение,
Чтоб душа цвела, словно цветок!

Я желаю, чтобы ты всегда, Иринка,
Воплощала в быль свои мечты,
И была красива, как картинка,
Ведь прекрасней всех на свете ты!

День Ирины

Ириша, желаем тебе вдохновенья, Гармонии в жизни и денег сполна, Желаем побольше чудесных мгновений, Пусть счастьем накроет удачи волна.

Источник: bonnycards.ru, pozdravok.ru

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникпоздравленияпраздникиоткрыткиДень Ирины
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поздравь свою Ирочку!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Песков рассказал об участии Путина в первом заседании новой Госдумы: Оно состоится 12 октября
12:32:47 9/30/2021
Песков рассказал об участии Путина в первом заседании новой Госдумы: Оно состоится 12 октября
В Норильске отравились 44 человека после обеда в столовой компании «Велесстрой»
12:14:05 9/30/2021
В Норильске отравились 44 человека после обеда в столовой компании «Велесстрой»
Очень важные приметы о погоде 14 октября на Великий Покров Богородицы
12:00:26 9/30/2021
Очень важные приметы о погоде 14 октября на Великий Покров Богородицы
Суд признал виновным экс-президента Франции Саркози в нелегальном финансировании выборов: Он проведет год в браслете
11:54:33 9/30/2021
Суд признал виновным экс-президента Франции Саркози в нелегальном финансировании выборов: Он проведет год в браслете
СП предложила выплачивать по 20 000 рублей на каждого ребенка перед школой
11:40:12 9/30/2021
СП предложила выплачивать по 20 000 рублей на каждого ребенка перед школой
Солдатские матери пожаловались на избиения и поборы в части, где погибли срочники в Свердловской области
11:23:46 9/30/2021
Солдатские матери пожаловались на избиения и поборы в части, где погибли срочники в Свердловской области
Душевные картинки на День пожилых людей 1 октября: и теплые слова поздравлений
11:15:57 9/30/2021
Душевные картинки на День пожилых людей 1 октября: и теплые слова поздравлений
О чем молятся иконе Божией Матери Молченская в праздник 1 октября? Кому и в чем помогает ее чудотворная сила
11:00:41 9/30/2021
О чем молятся иконе Божией Матери Молченская в праздник 1 октября? Кому и в чем помогает ее чудотворная сила
Модель Елена Перминова из Бердска на показ мод Dior пришла в крошечных шортах, показав прекрасные длинные ноги
10:59:30 9/30/2021
Модель Елена Перминова из Бердска на показ мод Dior пришла в крошечных шортах, показав прекрасные длинные ноги
В ВОЗ поставили в пример Россию за способы борьбы с курением и алкоголизмом
10:37:33 9/30/2021
В ВОЗ поставили в пример Россию за способы борьбы с курением и алкоголизмом