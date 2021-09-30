Чудесные поздравления в день ангела Ирины 1 октября: всем Ирочкам и Иришам – от души

Ирина — красивое имя.
Решимости в детстве полна,
А в жизни — заступница мира,
Хорошая мать и жена.
Ириша, Иринка, Ирина...
Где ты, там уют и покой.
И многие в мире мужчины
Мечтают об Ире такой.
Будь счастлива, наша Ириша,
И радуй своей красотой.
И лучшей для всех оставайся
Ты дочкою, мамой, женой!
Принимай, Иришка, поздравления,
В этот светлый, радостный денек!
Пусть отличным будет настроение,
Чтоб душа цвела, словно цветок!
Я желаю, чтобы ты всегда, Иринка,
Воплощала в быль свои мечты,
И была красива, как картинка,
Ведь прекрасней всех на свете ты!
Ириша, желаем тебе вдохновенья, Гармонии в жизни и денег сполна, Желаем побольше чудесных мгновений, Пусть счастьем накроет удачи волна.
Источник: bonnycards.ru, pozdravok.ru