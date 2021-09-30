В Москве всех болеющих ОРВИ заставят делать экспресс-тесты на коронавирус

С 1 октября всем пациентам с симптомами ОРВИ в Москве нужно будет проходить экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова, заявление которой выложили на сайте департамента здравоохранения Москвы.
Как отмечает Анастасия, такой подход поможет в минимальный срок выявить заболевание и сразу же приступить к лечению вируса.
Также эксперт напомнила, что подобное нововведение с экспресс-анализами на антиген к COVID-19 пациентам с симптомами ОРВИ было запущена в тестовом режиме в Москве в июле. Теперь меру решили сделать обязательной.
Из-за того, что у тестов очень высокая чувствительность к вирусу, то их результат совпадает с ПЦП тестами на 85%. С учетом такого результата и в условиях подъема заболеваемости было принято решение утвердить новый алгоритм работы с пациентами.