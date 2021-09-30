Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
30.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Москве всех болеющих ОРВИ заставят делать экспресс-тесты на коронавирус

8:27:419/30/2021Фото: Pexels
0

Такую меру предприняли из-за увеличения заболеваемости ковидом по стране.

Эффективность таких тестов 85%

С 1 октября всем пациентам с симптомами ОРВИ в Москве нужно будет проходить экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова, заявление которой выложили на сайте департамента здравоохранения Москвы.

Как отмечает Анастасия, такой подход поможет в минимальный срок выявить заболевание и сразу же приступить к лечению вируса.

Также эксперт напомнила, что подобное нововведение с экспресс-анализами на антиген к COVID-19 пациентам с симптомами ОРВИ было запущена в тестовом режиме в Москве в июле. Теперь меру решили сделать обязательной.

Из-за того, что у тестов очень высокая чувствительность к вирусу, то их результат совпадает с ПЦП тестами на 85%. С учетом такого результата и в условиях подъема заболеваемости было принято решение утвердить новый алгоритм работы с пациентами.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
орвиэкспресс-тесткоронавирус
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вы думаете, поможет ли в лечении такая мера?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Москве всех болеющих ОРВИ заставят делать экспресс-тесты на коронавирус
8:27:41 9/30/2021
В Москве всех болеющих ОРВИ заставят делать экспресс-тесты на коронавирус
Новый препарат инклисиран спасает от высокого холестерина: инструкция по применения, побочные эффекты и противопоказания, где купить в Москве и сколько стоит
8:21:48 9/30/2021
Новый препарат инклисиран спасает от высокого холестерина: инструкция по применения, побочные эффекты и противопоказания, где купить в Москве и сколько стоит
БердскВ Бердске взвоет сирена 6 октября 2021
8:18:35 9/30/2021
В Бердске взвоет сирена 6 октября 2021
Бердск«Как у Золушки»: В Бердске 76-летняя Нелли Лысенко объявила "облаву" на желтое платье с рюшами для конкурса красоты Grand Lady Siberia 60+
8:06:47 9/30/2021
«Как у Золушки»: В Бердске 76-летняя Нелли Лысенко объявила "облаву" на желтое платье с рюшами для конкурса красоты Grand Lady Siberia 60+
СК показал видео с места жестокого убийства троих студенток
7:49:33 9/30/2021
СК показал видео с места жестокого убийства троих студенток
В Барнауле пациентка с коронавирусом родила в коме
7:36:03 9/30/2021
В Барнауле пациентка с коронавирусом родила в коме
На Урале мать срочника объяснила трагическую гибель двоих солдат в ЗАТО Свободный
7:31:36 9/30/2021
На Урале мать срочника объяснила трагическую гибель двоих солдат в ЗАТО Свободный
В России пенсионеры смогут получить новые единовременные выплаты от ПФР
7:18:38 9/30/2021
В России пенсионеры смогут получить новые единовременные выплаты от ПФР
Бердск«Они ходят и рыщут»: В Бердске наркоманы перекопали лыжную базу «Метелица» в поисках закладок
7:06:45 9/30/2021
«Они ходят и рыщут»: В Бердске наркоманы перекопали лыжную базу «Метелица» в поисках закладок
В Сочи воздушный шар с людьми потерпел крушение в море
7:02:52 9/30/2021
В Сочи воздушный шар с людьми потерпел крушение в море