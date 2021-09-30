В Кемерово суд признал всех фигурантов по делу о пожаре в «Зимней вишне» виновными

30 сентября в Кемерово идет суд над виновными страшной трагедии в ТЦ «Зимняя вишня». Отметим, дело начали рассматривать в мае 2019 года. Его участники — восемь человек, среди них руководители ТРЦ и сотрудники МЧС: начальник службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Андрей Бурсин и начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин. Скоро им огласят приговор.
Напомним, страшный пожар в «Зимней вишне» случился 25 марта 2018 года. В тот день погибли 60 человек, из них 37 — дети.
Также добавим, что районным судом Кемерова установлено, что пожарные Сергей Генин и Андрей Бурсин, которые тушили пожар в торговом центре, совершили халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, говорится в приговоре суда.