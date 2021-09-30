В Оренбургской области друг зарубил трех студенток, сжег дом и сбежал на ВАЗ-2115

30 сентября региональным следствием установило, что 23-летний Ильнар, подозреваемый в убийстве трех студенток в Гае Оренбургской области, сбежал на автомобиле ВАЗ-2115.
По словам правоохранительных органов, номер машины передан на все посты ГИБДД. Также в ориентировке указаны данные разыскиваемого и год рождения — 2003-й.
Как выяснилось подозреваемый встречался с 17-летней Айгиз — одной из погибших девушек. Ее тело было найдено с колото-резанными ранами на улице возле жилого дома, где она с подругами снимала квартиру, где были обнаружены их тела.
На данный момент ведется активный поиск молодого человека.
Как сообщал ранее «Курьер.Среда.Бердск», 30 сентября в 4:45 по местному времени после тушения пожара в квартире жилого дома на улице Молодежная были обнаружены тела двух девушек с признаками насильственной смерти. Преступник зарубил девушек топором.