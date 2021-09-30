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В Оренбуржье подруги зверски убитых студенток медколледжа намекнули, кто мог совершить страшную расправу

9:17:409/30/2021,Дарья КостинаФото: Pixabay
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Журналисты "Курьер. Среда. Бердск" 30 сентября пообщались со знакомыми убитых девушек. Погибших все характеризуют как хороших, серьезных студенток.

По предварительным данным, орудием убийства было холодное оружие
По предварительным данным, орудием убийства было холодное оружие
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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В небольшом городе Гай Оренбургской области неизвестный зверски убил трех приезжих студенток медколледжа: 17-летнюю жительницу деревни Верхнее Идрисово, 19-летнюю жительницу Юмашево и 20-летнюю уроженку деревни Тляумбетово Республики Башкортостан. Трагедия произошла ночью 30 сентября в многоэтажке на улице Молодежной. По предварительным данным, орудием убийства было холодное оружие. Тела двух девушек нашли в квартире, которую они снимали, а тело третьей, живущей в общежитие колледжа - на улице около подъезда с колото-резанными ранами. Чтобы скрыть следы, убийца поджег квартиру. Личность девушек сразу установили: ими оказались 17-летняя Айнур (имя изменено), 19-летняя Гуля (имя изменено) и 20-летняя Карина (имя изменено). Там же нашли мужские вещи, которые возможно принадлежат мужу собственницы квартиры. СК СК по Оренбургской области чуть позже опубликовал официальную информацию:

— Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области по результатам проверки сообщения о насильственной смерти троих человек возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Следственной группой в составе следователей и сотрудников отдела криминалистики производятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, для координации действий личного состава осуществлён выезд руководства следственного управления, - говориться в сообщении ведомства.

Подозрения сразу пали на 18-летнего парня одной из студенток-Анвара С. В сети даже стали распространять его фото, с просьбой при обнаружении сообщить в полицию. Однако позже тетя Анвара сообщила журналистам, что ее племянник в другом регионе.
- Говорит, что находится в восьми часах езды от города Гая, где было совершено преступление. Он в Уфе две недели. Он сам позвонил в отделение и ни от кого не скрывается, говорила тетя Анвара.

Между тем, журналисты "Курьер. Среда. Бердск" 30 сентября пообщались со знакомыми убитых девушек. Погибших все характеризуют как хороших, серьезных студенток. Вот что рассказала Елена (имя изменено - прим. ред.) - студентка медколледжа, в котором учились убитые девушки.

- Пересекались часто, я учусь в этом же медицинском колледже, но нахожусь в академическом отпуске. А так, были очень хорошие девочки. Знаете, как в колледже все студенты все знают про другие группы, а про этих девочек никогда плохого не слышала, - рассказывает ученица медколледжа Гая.

Другая студентка этого колледжа - также ничего плохого не сообщила, однако по словам девушки, есть еще и слухи, о которых она предпочла не говорить.

- Я их знала не очень хорошо, мы почти не общались. Они учились на бюджете. Я знаю только неподтвержденную информацию, то есть слухи, так что на вопросы ответить: "кто и зачем" -не смогу, - делится девушка.

Отметим, что в Гай приехало руководство УМВД России по Оренбургской области. Сотрудники отдела криминалистики производят следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.

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Гайубийство троих студентокзарезал ножом
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Может ли ли быть причастен парень одной из девушек к тройному убийству?

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