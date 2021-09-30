В Новосибирской области коронавирус убил еще 10 пациентов

30 сентября в регионе зарегистрировано 63 542 случая коронавируса (+176 за сутки), в том числе у 5 311 детей, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Также добавим, что 50 437 пациентов полностью выздоровели (+105 за сутки).
Однако скончались десять пациентов: мужчины в возрасте от 58 до 89 лет и женщины в возрасте от 58 до 79 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 985 человек.
Ситуация в инфекционных стационарах региона: сегодня с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1 850 пациентов, в том числе 28 детей.
Стоит отметить, в отделениях реанимации находятся 198 человек. На ИВЛ – 23 пациента.
Всего в Новосибирской области сделано 2 523 753 теста на коронавирус.
Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 3 448 обращений.