Миллиарды на развитие инфраструктуры позволит направить соглашение о реструктуризации обязательств региона по бюджетным кредитам

В работе сессии принял участие губернатор Андрей Травников.
«Самый первый элемент «инфраструктурного» меню, которое было разработано правительством Российской Федерации для поддержки развития регионов, в первую очередь, развития инфраструктуры, поддержки инвестиционной деятельности – это реструктуризация бюджетных кредитов. По типовому соглашению мы обязаны были бы в срок эти деньги вернуть в Министерство финансов Российской Федерации. Сегодня у нас есть возможность вложить их в инфраструктуру. Самое востребованное – развитие наших промышленных парков, создание новых, в частности – Южный ПЛП. Это подводка инженерной инфраструктуры, транспортной для площадок будущего жилищного строительства, это социальная инфраструктура. Мы получаем серьезные средства – миллиарды рублей, для того, чтобы выполнить эти работы, наши обязательства – сделать это практически в течение трех лет – до 2024 года.
Второй элемент «инфраструктурного» меню, который запущен несколько позже, но он также уже в проработке – это инфраструктурные кредиты. Это должно и будет сопровождаться реальными инвестиционными проектами, новыми производствами, стройками, жилищным строительством, и мы на такой шаг, вместе с другими регионами страны, идем. Вот что дают эти федеральные решения Новосибирской области, и другим субъектам Российской Федерации», – подчеркнул губернатор Андрей Травников.
Отметим, что «инфраструктурным» меню называют набор мер по поддержке инвестиционных проектов в регионах, которые были разработаны правительством РФ по поручению Президента России.
О проекте закона Новосибирской области «Об утверждении заключенного дополнительного соглашения о реструктуризации обязательств (задолженности) Новосибирской области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам» участникам сессии доложил заместитель Председателя правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко. Министерством финансов Российской Федерации и министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области заключено дополнительное соглашение от 1 июля 2021 года о предоставлении бюджету региона из федерального бюджета бюджетного кредита для погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации. Соглашением предусматривается продление графика погашения и перенос основной нагрузки по погашению бюджетных кредитов на период с 2025 по 2029 годы. Средства, высвобождаемые в 2021-2024 годах, подлежат направлению на осуществление Новосибирской областью бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов.
Источник: департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области