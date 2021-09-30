Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
30.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В России анонсировали новую ежегодную выплату школьникам по 20 тысяч рублей

9:46:579/30/2021Фото: Pexels
0

Был проведен анализ программы материнского капитала и предложено расширение вариантов его легального использования.

Такие выплаты помогут семьям подготовить детей к школе

Счетная палата проверила использование средств бюджета на программу материнского капитала с 2007 года, когда эта мера поддержки была запущена. Ведомство пришло к выводу о востребованности маткапитала: за 13 лет сертификаты получили 10,87 млн семей, а большинство россиян считают, что инструмент стимулирует семьи к рождению детей.

Также получены результаты опросов российских семей, которые показывают, что больше половины россиян выступают за расширение опций по распоряжению маткапиталом. В связи с этим аудиторы предлагают рассмотреть возможность ежегодной выплаты семьям со школьниками к новому учебному году по 20 тыс. руб. из средств материнского капитала.

По оценке ведомства, ежегодные расходы федерального бюджета на новое пособие составят порядка 60 млрд руб. Размер выплаты отражает расчеты Счетной палаты на основании данных Росстата, согласно которым собрать ребенка в школу обходится в 19,3 тыс. руб. на мальчика и 23,8 тыс. руб. на девочку.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
деньгиматеринский капиталвыплаты
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вы думаете, это облегчит финансовую нагрузку родителей?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Миллиарды на развитие инфраструктуры позволит направить соглашение о реструктуризации обязательств региона по бюджетным кредитам
9:34:43 9/30/2021
Миллиарды на развитие инфраструктуры позволит направить соглашение о реструктуризации обязательств региона по бюджетным кредитам
В Новосибирской области коронавирус убил еще 10 пациентов
9:14:19 9/30/2021
В Новосибирской области коронавирус убил еще 10 пациентов
Бердск«Надо бить во все колокола»: В Бердске мать 11-летнего школьника по фото опознает хулиганов, разбивших губу ее сыну из-за электронных сигарет
9:13:32 9/30/2021
«Надо бить во все колокола»: В Бердске мать 11-летнего школьника по фото опознает хулиганов, разбивших губу ее сыну из-за электронных сигарет
В Оренбургской области друг зарубил трех студенток, сжег дом и сбежал на ВАЗ-2115
9:04:34 9/30/2021
В Оренбургской области друг зарубил трех студенток, сжег дом и сбежал на ВАЗ-2115
Как разбогатеть с помощью подоконникового обряда: мощнейший ритуал на Новолуние и Полнолуние
9:00:17 9/30/2021
Как разбогатеть с помощью подоконникового обряда: мощнейший ритуал на Новолуние и Полнолуние
В Кемерово суд признал всех фигурантов по делу о пожаре в «Зимней вишне» виновными
8:37:47 9/30/2021
В Кемерово суд признал всех фигурантов по делу о пожаре в «Зимней вишне» виновными
В Москве всех болеющих ОРВИ заставят делать экспресс-тесты на коронавирус
8:27:41 9/30/2021
В Москве всех болеющих ОРВИ заставят делать экспресс-тесты на коронавирус
Новый препарат инклисиран спасает от высокого холестерина: инструкция по применению, побочные эффекты и противопоказания, где купить в Москве и сколько стоит
8:21:48 9/30/2021
Новый препарат инклисиран спасает от высокого холестерина: инструкция по применению, побочные эффекты и противопоказания, где купить в Москве и сколько стоит
БердскВ Бердске взвоет сирена 6 октября 2021
8:18:35 9/30/2021
В Бердске взвоет сирена 6 октября 2021
Бердск«Как у Золушки»: В Бердске 76-летняя Нелли Лысенко объявила "облаву" на желтое платье с рюшами для конкурса красоты Grand Lady Siberia 60+
8:06:47 9/30/2021
«Как у Золушки»: В Бердске 76-летняя Нелли Лысенко объявила "облаву" на желтое платье с рюшами для конкурса красоты Grand Lady Siberia 60+