В России анонсировали новую ежегодную выплату школьникам по 20 тысяч рублей

Счетная палата проверила использование средств бюджета на программу материнского капитала с 2007 года, когда эта мера поддержки была запущена. Ведомство пришло к выводу о востребованности маткапитала: за 13 лет сертификаты получили 10,87 млн семей, а большинство россиян считают, что инструмент стимулирует семьи к рождению детей.
Также получены результаты опросов российских семей, которые показывают, что больше половины россиян выступают за расширение опций по распоряжению маткапиталом. В связи с этим аудиторы предлагают рассмотреть возможность ежегодной выплаты семьям со школьниками к новому учебному году по 20 тыс. руб. из средств материнского капитала.
По оценке ведомства, ежегодные расходы федерального бюджета на новое пособие составят порядка 60 млрд руб. Размер выплаты отражает расчеты Счетной палаты на основании данных Росстата, согласно которым собрать ребенка в школу обходится в 19,3 тыс. руб. на мальчика и 23,8 тыс. руб. на девочку.