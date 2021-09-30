Редчайшие и очень красивые имена 2021 года для девочек по церковному календарю и гороскопу

Рождение ребенка для родителей — это огромное счастье. Когда женщина ходит беременной перед будущими родителями, встает вопрос — какое имя дать будущей красавице? Выбрать имя не так, то и просто, ведь от него зависит судьба новорожденного. В имени скрыта мощная энергия, которая будет сопутствовать человеку всю жизнь.
2021 год — это года Быка, животное олицетворяет мощь и силу, непобедимый дух и стойкость. Бык, уверенное в себе животное, которое осознает свою силу. Люди, рожденные в год этого животного, терпеливы и молчаливы. Они умеют дружить так же сильно, как превратиться в заклятого врага в секунды. Они умеют ждать, идут к своей цели, сколько бы времени на это ни требовалось. Бык за версту чует предательство и обман, поэтому врать таким людям бесполезно, даже если они не подадут вида, они все равно раскусят вранье.
Девочки, рожденные в год этого могучего животного, кротки и тихи, спокойны и молчаливы. Они отличные друзья, люди к ним тянутся, рассказывают свои тайны и секреты.
Для неопытных родителей, которые ждут первенца, девочка, рожденная в год Быка, станет идеальным ребенком. Девочка спокойно будет играть игрушками какое-то время, не мешая маме заниматься домашними делами. Плача без причины от такого ребенка не будет, она всегда найдет себе занятие.
С именем для дочки стоит определиться заранее. Важно, чтобы оно сочеталось не только с годом, но и с месяцем. Если назвать дочку, рожденную зимой, летним именем, то это вызовет дисгармонию. Но есть и универсальные имена, подходящие под все месяца.
При выборе имени опирайтесь на церковный календарь.
Девочке, рожденной в октябре, можно дать одно из имен: Васса, Феопистия, Иванна, Тереза, Виринея, Таисия.
Для малышки рожденной в ноябре подойдут имена: Клеопатра, Неонилла, Матрона, Зинаида, Евдокия.
Девочке рожденной в год Быка в декабре подойдет имя: Цецелия, Маргарита, Софрония, Эльза.