В России смертность от коронавируса бьет рекорд третий день подряд

На 30 сентября в России за минувшие сутки выявили 23 888 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
За сутки умерли 867 человек, на 10 человек больше, чем днем ранее. Это рекорд по числу смертей с COVID-19 за все время пандемии, и он обновляется третий день подряд.
Как сообщал 29 сентября "Курьер.Среда.Бердк", в стране на 29 сентября выявлено 22 430 случаев заражения коронавирусом. Это на 0,87% больше, чем днем ранее (21 559). Общее число заразившихся выросло до 7 487 138, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19. За сутки прирост умерших бьет все рекорды: за день умерли 857 пациентов.