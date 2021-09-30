В Новосибирске у детей обнаружили вирус Коксаки

30 сентября, появилась информация, что новосибирские дети стали чаще заражаться вирусом Коксаки. По словам родителей маленьких пациентов, симптомы у всех одинаковы: температура и сыпь по телу.
Минздрав области дал ответ переживающим родителям. В ведомстве рассказали, что этот вирус входит в группу энтеровирусов и является одним из возбудителей инфекции ЭВИ. Также они добавили, что за 8 месяцев 2021 года случаев заболевания ЭВИ на территории Новосибирской области не было зарегистрировано. Так, например, в 2020 году было выявлено только лишь 2 случая заражения.
Минздрав не ведет отдельно статистику заболевания Коксаки. Однако, по данным, которые передает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, неблагополучными по энтеровирусным инфекциям в 13 регионах России ЭВИ все же наблюдается. Однако новосибирская область в эту статистику не входит.