В ВОЗ поставили в пример Россию за способы борьбы с курением и алкоголизмом

В России темпы борьбы с курением и алкоголизмом наращивают обороты, ее эффективность доказана статистическими данными. Подход российских властей к данной проблеме является одним из самых лучших и результативных, поэтому все европейские и азиатские страны должны следовать примененным в практике методам.
Об этом заявил Кремлин Викрамасингхе, возглавляющий европейский офис ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний в ходе беседы с корреспондентом "Известий".
- Табак остается острой проблемой. Его потребление - лидирующий фактор риска в Европейском регионе ВОЗ. Однако и в России, и в других странах Восточной Европы наблюдаются положительные подвижки в этой сфере. Когда мы говорим о комплексном подходе в борьбе с табакокурением и алкоголем, мы приводим Российскую Федерацию в качестве примера для подражания, - сказал он.
Российский опыт антиалкогольной политики успешен — заметил специалист ВОЗ. Он пояснил, что после опубликования доклада европейского офиса ВОЗ стало понятно, что российский комплекс мер помог снизить смертность благодаря пресечению производств нелегальной алкогольной продукции, повышению цен на спиртные напитки и ограничению их доступности, в том числе и за счет запрета торговли спиртным по ночам.
Он выразил надежду, что страны Евразийского экономического сообщества примут с сведению данный подход и распространят в своих государствах.