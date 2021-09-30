«Русский штамм» коронавируса практически исчез, заявили в Роспотребнадзоре

Эпидемиологи Роспотребнадзора рассказали, что сейчас в России уже не осталось «русского» штамма коронавируса. В ведомстве уточнили, что геномы этого варианта SARS-CoV-2 с датой забора образца в конце августа еще можно найти в базе GISAID (база данных, куда специалисты из разных стран выкладывают геномные последовательности патогена).
На данный момент «Русский» штамм еще встречается в США, Германии, Великобритании, Франции, Бельгии, рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
Отметим, что в августе ученые периодически наблюдали отдельные редкие образцы этого штамма, но уже в сентябре их полностью вытеснила «Дельта».