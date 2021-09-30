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Модель Елена Перминова из Бердска на показ мод Dior пришла в крошечных шортах, показав прекрасные длинные ноги

10:59:309/30/2021Фото: Instagram/lenaperminova
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Некоторые пользователи соцсетей намекнули ей, что модель слишком спешила и забыла надеть юбку,  так ее шорты многим напомнили нижнее белье.

Лена Перминова эпатировала публики короткими шортами на показе мод

35-летняя уроженка Бердска Елена Перминова предстала публике на показе Dior во время Недели моды в Париже в очень коротких шортах, выполненных из вязаного полотна.

Внимание публики модель из России привлекла как шортами, так и своими длинными ногами, которые были полностью на виду. Блондинка надела полосатый джемпер, длинную шаль и ботинки на каблуках. Образ был дополнен брендовой сумочкой.

Фотографии с показа Елена выставила в Imstagram на своей страничке, при этом некоторые пользователи намекнули ей, что модель слишком спешила и забыла надеть юбку,  так ее шорты многим напомнили нижнее белье.

Однако были и те, кто поддержали светскую львицу. Одна поклонница с ником “Ya Ya” написала, что если бы у нее были такие ножки, то даже за хлебом бы ходила точно в таком виде.

Елене Перминова родом из Бердска, сейчас модель замужем за миллиардером Александром Лебедевым, с которым растит четырех детей.

"Курьер. Среда. Бердск" ранее рассказывал, что Александр Лебедев был приятно удивлен тем, что на родине его супруги внимательно следят за жизнью Елены.

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неделя модыэпатажный нарядкороткие шортыЕлена ПерминоваАлександр Лебедев
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