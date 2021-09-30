Модель Елена Перминова из Бердска на показ мод Dior пришла в крошечных шортах, показав прекрасные длинные ноги

35-летняя уроженка Бердска Елена Перминова предстала публике на показе Dior во время Недели моды в Париже в очень коротких шортах, выполненных из вязаного полотна.
Внимание публики модель из России привлекла как шортами, так и своими длинными ногами, которые были полностью на виду. Блондинка надела полосатый джемпер, длинную шаль и ботинки на каблуках. Образ был дополнен брендовой сумочкой.
Фотографии с показа Елена выставила в Imstagram на своей страничке, при этом некоторые пользователи намекнули ей, что модель слишком спешила и забыла надеть юбку, так ее шорты многим напомнили нижнее белье.
Однако были и те, кто поддержали светскую львицу. Одна поклонница с ником “Ya Ya” написала, что если бы у нее были такие ножки, то даже за хлебом бы ходила точно в таком виде.
Елене Перминова родом из Бердска, сейчас модель замужем за миллиардером Александром Лебедевым, с которым растит четырех детей.
"Курьер. Среда. Бердск" ранее рассказывал, что Александр Лебедев был приятно удивлен тем, что на родине его супруги внимательно следят за жизнью Елены.