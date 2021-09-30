Суд признал виновным экс-президента Франции Саркози в нелегальном финансировании выборов: Он проведет год в браслете

Суд Парижа постановил признать Николя Саркози виновным в нелегальном финансировании своей избирательной кампании после которой он был избран президентом страны в 2012 году.
Оглашение приговора прошло без присутствия подсудимого — его представлял адвокат. Николя Саркози осужден на год лишения свободы, срок он может отбывать у себя дома при условии, что будет постоянно носить электронный браслет.
Преступление бывшего президента Франции состоит в том, что он использовал больше денег, чем положено по закону для привлечения избирателей. Предвыборной кампанией занималось пиар-агентство Bugmalion, для того, чтобы скрыть перерасход денег на ее ведение, агентство выставило фальшивые с чета на оплату услуг партии, которые фактически не оказывались. Их сумма составила 10 миллионов евро.
Вместе с экс-президентом виновными признали еще 13 человек, принимавших участие в избирательной кампании Саркози, некоторые из них уже получили реальные сроки заключения, сообщает BFM.TV.