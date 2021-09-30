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Суд признал виновным экс-президента Франции Саркози в нелегальном финансировании выборов: Он проведет год в браслете

11:54:339/30/2021Фото: Pascal Rossignol / Reuters
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Его избрание главой государства в 2012 году стало возможным благодаря привлечению незаконных средств.

Николя Саркози стал президентом после незаконно проведенной избирательной кампании

Суд Парижа постановил признать Николя Саркози виновным в нелегальном финансировании своей избирательной кампании после которой он был избран президентом страны в 2012 году.

Оглашение приговора прошло без присутствия подсудимого — его представлял адвокат. Николя Саркози осужден на год лишения свободы, срок он может отбывать у себя дома при условии, что будет постоянно носить электронный браслет.

Преступление бывшего президента Франции состоит в том, что он использовал больше денег, чем положено по закону для привлечения избирателей. Предвыборной кампанией занималось пиар-агентство Bugmalion, для того, чтобы скрыть перерасход денег на ее ведение, агентство выставило фальшивые с чета на оплату услуг партии, которые фактически не оказывались. Их сумма составила 10 миллионов евро.

Вместе с экс-президентом виновными признали еще 13 человек, принимавших участие в избирательной кампании Саркози, некоторые из них уже получили реальные сроки заключения, сообщает BFM.TV.

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предвыборная кампаниясудбывший президентНиколя Саркози
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