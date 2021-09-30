Солдатские матери пожаловались на избиения и поборы в части, где погибли срочники в Свердловской области

После гибели двух солдат в ракетной части Свердловской области в комитет солдатских матерей обратились несколько женщин, чьи сыновья сейчас служат там . Они пожаловались на дедовщину в части №93401.
«Обратились сразу несколько матерей, рассказали о том, что срочников избивает офицерский состав — мы это называем „офицерщиной“. Говорят, что в части процветают поборы: родители каждую неделю, да не по разу, высылают детям по 600-700 рублей. Тех, у кого денег нет, сильно прессуют», — цитирует URA.RU представителя комитета Ксению Феткуллину.
Женщины рассказали о беспределе в части на условиях анонимности, поскольку боятся за жизнь и здоровье своих служащих там сыновей. Матери, кому удается, стараются использовать связи и перевести детей служить в другие части.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за два дня, 28 и 29 сентября, в части Екатеринбургского гарнизона произошло две смерти. 20-летнего срочника из Тюмени нашли мертвым в лесу после учений. Предполагают, что он заблудился залез на опору ЛЭП и получил смертельный удар током. В среду наложил на себя руки 19-летний повар из Пензенскоц области - его тело нашли за палаткой. Он покончил с собой перед караулом.