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Солдатские матери пожаловались на избиения и поборы в части, где погибли срочники в Свердловской области

11:23:469/30/2021
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Матери пожаловались на свердловскую часть, где погибли солдаты. «Избиения и поборы»

После гибели двух солдат в ракетной части Свердловской области в комитет солдатских матерей обратились несколько женщин, чьи сыновья сейчас служат там . Они пожаловались на дедовщину в части №93401.

«Обратились сразу несколько матерей, рассказали о том, что срочников избивает офицерский состав — мы это называем „офицерщиной“. Говорят, что в части процветают поборы: родители каждую неделю, да не по разу, высылают детям по 600-700 рублей. Тех, у кого денег нет, сильно прессуют», — цитирует URA.RU представителя комитета Ксению Феткуллину.

Женщины рассказали о беспределе в части на условиях анонимности, поскольку боятся за жизнь и здоровье своих служащих там сыновей. Матери, кому удается, стараются использовать связи и перевести детей служить в другие части.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за два дня, 28 и 29 сентября, в части Екатеринбургского гарнизона произошло две смерти. 20-летнего срочника из Тюмени нашли мертвым в лесу после учений. Предполагают, что он заблудился залез на опору ЛЭП и получил смертельный удар током. В среду наложил на себя руки 19-летний повар из Пензенскоц области - его тело нашли за палаткой. Он покончил с собой перед караулом.

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