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СП предложила выплачивать по 20 000 рублей на каждого ребенка перед школой

11:40:129/30/2021
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Федеральный бюджет будет тратить на это порядка 60 млрд рублей в год.

Счетная палата предложила ежегодно выплачивать к школе 20 тысяч рублей

Ежегодную обязательную выплату родителям для подготовки детей к школе в 20 000 рублей выплачивать за счет средств маткапитала предложила Счетная палата РФ.

"Учитывая, что в соответствии с поручением президента Российской Федерации единовременная выплата к школе предусмотрена только на 2021 год, было бы целесообразно рассмотреть возможность предоставления семьям ежегодно такой выплаты в размере 20 тысяч рублей за счет средств МСК (материнского семейного капитала)", — говорится в документе ведомства.

Федеральный бюджет будет тратить на это порядка 60 млрд рублей в год.

Как посчитала СП, около 20 000 рублей в среднем расходуют семьи на сборы одного ребенка к школе - это до 43% среднемесячной начисленной зарплаты в стране.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что единовременный выплаты по аналогии с теми, что были в 2021 году (по 10 000 и 15 000 рублей) предусмотрены в бюджете на ближайшую трехлетку.

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