СП предложила выплачивать по 20 000 рублей на каждого ребенка перед школой

Ежегодную обязательную выплату родителям для подготовки детей к школе в 20 000 рублей выплачивать за счет средств маткапитала предложила Счетная палата РФ.
"Учитывая, что в соответствии с поручением президента Российской Федерации единовременная выплата к школе предусмотрена только на 2021 год, было бы целесообразно рассмотреть возможность предоставления семьям ежегодно такой выплаты в размере 20 тысяч рублей за счет средств МСК (материнского семейного капитала)", — говорится в документе ведомства.
Федеральный бюджет будет тратить на это порядка 60 млрд рублей в год.
Как посчитала СП, около 20 000 рублей в среднем расходуют семьи на сборы одного ребенка к школе - это до 43% среднемесячной начисленной зарплаты в стране.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что единовременный выплаты по аналогии с теми, что были в 2021 году (по 10 000 и 15 000 рублей) предусмотрены в бюджете на ближайшую трехлетку.