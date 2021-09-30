Песков рассказал об участии Путина в первом заседании новой Госдумы: Оно состоится 12 октября

На 12 октября намечено первое заседание Государственной думы нового созыва. Пока неизвестно, сможет ли принимать участие в ней президент России Владимир Путин.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что решение пока не принято. О том, будет ли участвовать российский лидер в заседании ГД сообщат позже, когда об этом будет принято решение, пояснил представитель Кремля.
Изначально первое заседание было на мечено на 7 октября, но было перенесено. В первую очередь Госдуме предстоит принять бюджета страны на 2022-й и два последующих года.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 17-19 сентября проводились выборы в Государственную думу, по результатам которых в парламент прошли пять партий. Большинство - у «Единой России», которая получила 324 мандата, КПРФ будут представлять больше депутатов, чем раньше — 57. У «Справедливой России-За правду» 27 депутатских кресел, сильно уменьшилось число мест в парламенте у ЛДПР — 21, партия «Новые люди» получила 13 мандатов в ГД.