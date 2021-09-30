Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
30.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Песков рассказал об участии Путина в первом заседании новой Госдумы: Оно состоится 12 октября

12:32:479/30/2021Фото: Kremlin.ru
0

В первую очередь Госдуме предстоит принять бюджета страны на 2022-й и два последующих года.

Владимир Путин пока не знает, сможет ли присутствовать на заседании ГД

На 12 октября намечено первое заседание Государственной думы нового созыва. Пока неизвестно, сможет ли принимать участие в ней президент России Владимир Путин.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что решение пока не принято. О том, будет ли участвовать российский лидер в заседании ГД сообщат позже, когда об этом будет принято решение, пояснил представитель Кремля.

Изначально первое заседание было на мечено на 7 октября, но было перенесено. В первую очередь Госдуме предстоит принять бюджета страны на 2022-й и два последующих года.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 17-19 сентября проводились выборы в Государственную думу, по результатам которых в парламент прошли пять партий. Большинство - у «Единой России», которая получила 324 мандата, КПРФ будут представлять больше депутатов, чем раньше — 57. У «Справедливой России-За правду» 27 депутатских кресел, сильно уменьшилось число мест в парламенте у ЛДПР — 21, партия «Новые люди» получила 13 мандатов в ГД.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
первое заседаниеновый созывприсутствие президентаГД РФВладимир ПутинДмитрий Песков
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Придет?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Норильске отравились 44 человека после обеда в столовой компании «Велесстрой»
12:14:05 9/30/2021
В Норильске отравились 44 человека после обеда в столовой компании «Велесстрой»
Очень важные приметы о погоде 14 октября на Великий Покров Богородицы
12:00:26 9/30/2021
Очень важные приметы о погоде 14 октября на Великий Покров Богородицы
Суд признал виновным экс-президента Франции Саркози в нелегальном финансировании выборов: Он проведет год в браслете
11:54:33 9/30/2021
Суд признал виновным экс-президента Франции Саркози в нелегальном финансировании выборов: Он проведет год в браслете
СП предложила выплачивать по 20 000 рублей на каждого ребенка перед школой
11:40:12 9/30/2021
СП предложила выплачивать по 20 000 рублей на каждого ребенка перед школой
Солдатские матери пожаловались на избиения и поборы в части, где погибли срочники в Свердловской области
11:23:46 9/30/2021
Солдатские матери пожаловались на избиения и поборы в части, где погибли срочники в Свердловской области
Душевные картинки на День пожилых людей 1 октября: и теплые слова поздравлений
11:15:57 9/30/2021
Душевные картинки на День пожилых людей 1 октября: и теплые слова поздравлений
О чем молятся иконе Божией Матери Молченская в праздник 1 октября? Кому и в чем помогает ее чудотворная сила
11:00:41 9/30/2021
О чем молятся иконе Божией Матери Молченская в праздник 1 октября? Кому и в чем помогает ее чудотворная сила
Модель Елена Перминова из Бердска на показ мод Dior пришла в крошечных шортах, показав прекрасные длинные ноги
10:59:30 9/30/2021
Модель Елена Перминова из Бердска на показ мод Dior пришла в крошечных шортах, показав прекрасные длинные ноги
В ВОЗ поставили в пример Россию за способы борьбы с курением и алкоголизмом
10:37:33 9/30/2021
В ВОЗ поставили в пример Россию за способы борьбы с курением и алкоголизмом
«Русский штамм» коронавируса практически исчез, заявили в Роспотребнадзоре
10:24:24 9/30/2021
«Русский штамм» коронавируса практически исчез, заявили в Роспотребнадзоре