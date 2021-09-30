Инциденты с изнасилованием солдат в спецназе ГРУ на Дальнем Востоке прокомментировали в комитете солдатских матерей

На Дальнем Востоке командира роты ГРУ и его зама подозревают в сексуальном насилии над солдатами. Об инцидентах стало известно 21 сентября 2021 года. Военный следственный отдел СК РФ по Уссурийскому гарнизону в тот же день возбудил уголовное дело в отношении командира 78-й отдельной роты спецназа 14 бригады Главного управления генштаба майора Олега П., а также его заместителя капитана Александра Е. Спецназовцев подозревают в превышении должностных полномочий и насильственных действиях сексуального характера в отношении рядовых. Максимально им может грозить до десяти лет лишения свободы.
Воспитательные меры
Практически все случаи насилия над рядовыми случились больше года назад - в декабре 2020 на Пушкинском полигоне. Олег П. потребовал у подчиненного якобы сдать деньги на нужды роты. Когда тот отказался, командир его сначала избил, потом угрожал строительным степлером прибить половой орган рядового к дереву.
Еще один подобный случай произошел в январе этого года: командир по неясным причинам применил насилие к подчиненному, а затем со своим замом Александром Е., приказал фельдшеру вставить солдату клизму и с ней приседать. Но этого жестким начальникам показалось мало. Командир взял швабру и изнасиловал ею рядового, надев на нее презерватив. Все это снимал на камеру его заместитель. По предварительным данным, жертвами "воспитательных методов" стало 20 солдатов.
В различных СМИ и соцсетях даже появились данные спецназовцев, издевавшихся над солдатами. Известно, что оба мужчины женаты и у них есть дети.
В беседе с журналистами "Курьер. Среда. Бердск" 30 сентября юрист комитета солдатских матерей Александр Латынин рассказал, что сейчас он не может ни опровергнуть, ни подтвердить всю информацию, что имеется в СМИ.
- Мы сейчас ждем ответ на запрос. Конечно, я звонил, но там сейчас проверка плановая. Поэтому - запрос. Но могу сказать только, что всяко-разно бывает. Это армия и я ничего не исключаю, - отметил юрист.
Почему люди в армии теряют человеческий облик? От безнаказанности?