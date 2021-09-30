Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
30.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Норильске отравились 44 человека после обеда в столовой компании «Велесстрой»

12:14:059/30/2021
0

Возбуждено дело об административном нарушении - они выявлены в столовой предприятия. Эксперты взяли пробы готовых блюд, продуктов и воды для анализа.

Поварам есть место работы - например стать завстоловой
Более 40 рабочих отравились в столовой предприятия в Норильске

В Норильске 44 рабочих госпитализированы с симптомами острой кишечной инфекции после обеда в столовой предприятия, сообщили 30 сентября в управлении Роспотребнадзора региона.

Ведомство организовало санэпидрасследование по факту массового отравления на ООО "Велесстрой".

"Заболевшим оказывается квалифицированная медицинская помощь в полном объеме. Все госпитализированы, состояние заболевших легкой и средней степени тяжести", – рассказали в пресс-службу Роспотребнадзора.

Как уточнили в ведомстве, возбуждено дело об административном нарушении - они выявлены в столовой предприятия. Эксперты взяли пробы готовых блюд, продуктов и воды для анализа. Кроме того, сделали смывы с оборудования и инвентаря в пищеблоке.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", летом около 100 детей сняли с поезда до Адлера после ужина в вагоне-ресторане.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Очень важные приметы о погоде 14 октября на Великий Покров Богородицы
12:00:26 9/30/2021
Очень важные приметы о погоде 14 октября на Великий Покров Богородицы
Суд признал виновным экс-президента Франции Саркози в нелегальном финансировании выборов: Он проведет год в браслете
11:54:33 9/30/2021
Суд признал виновным экс-президента Франции Саркози в нелегальном финансировании выборов: Он проведет год в браслете
СП предложила выплачивать по 20 000 рублей на каждого ребенка перед школой
11:40:12 9/30/2021
СП предложила выплачивать по 20 000 рублей на каждого ребенка перед школой
Солдатские матери пожаловались на избиения и поборы в части, где погибли срочники в Свердловской области
11:23:46 9/30/2021
Солдатские матери пожаловались на избиения и поборы в части, где погибли срочники в Свердловской области
Душевные картинки на День пожилых людей 1 октября: и теплые слова поздравлений
11:15:57 9/30/2021
Душевные картинки на День пожилых людей 1 октября: и теплые слова поздравлений
О чем молятся иконе Божией Матери Молченская в праздник 1 октября? Кому и в чем помогает ее чудотворная сила
11:00:41 9/30/2021
О чем молятся иконе Божией Матери Молченская в праздник 1 октября? Кому и в чем помогает ее чудотворная сила
Модель Елена Перминова из Бердска на показ мод Dior пришла в крошечных шортах, показав прекрасные длинные ноги
10:59:30 9/30/2021
Модель Елена Перминова из Бердска на показ мод Dior пришла в крошечных шортах, показав прекрасные длинные ноги
В ВОЗ поставили в пример Россию за способы борьбы с курением и алкоголизмом
10:37:33 9/30/2021
В ВОЗ поставили в пример Россию за способы борьбы с курением и алкоголизмом
«Русский штамм» коронавируса практически исчез, заявили в Роспотребнадзоре
10:24:24 9/30/2021
«Русский штамм» коронавируса практически исчез, заявили в Роспотребнадзоре
БердскВ Новосибирске астролог предсказал «особенно сложную» волну коронавируса с декабря 2021 года
10:01:11 9/30/2021
В Новосибирске астролог предсказал «особенно сложную» волну коронавируса с декабря 2021 года