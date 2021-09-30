В Норильске отравились 44 человека после обеда в столовой компании «Велесстрой»

В Норильске 44 рабочих госпитализированы с симптомами острой кишечной инфекции после обеда в столовой предприятия, сообщили 30 сентября в управлении Роспотребнадзора региона.
Ведомство организовало санэпидрасследование по факту массового отравления на ООО "Велесстрой".
"Заболевшим оказывается квалифицированная медицинская помощь в полном объеме. Все госпитализированы, состояние заболевших легкой и средней степени тяжести", – рассказали в пресс-службу Роспотребнадзора.
Как уточнили в ведомстве, возбуждено дело об административном нарушении - они выявлены в столовой предприятия. Эксперты взяли пробы готовых блюд, продуктов и воды для анализа. Кроме того, сделали смывы с оборудования и инвентаря в пищеблоке.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", летом около 100 детей сняли с поезда до Адлера после ужина в вагоне-ресторане.