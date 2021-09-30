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Boeing рейса Анталья-Новосибирск задымился во время полета: Он приземлился в Толмачево ночью

1:13:539/30/2021Фото: PxHere
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Экипаж самолета заявил, что до посадки было обнаружено задымление в хвостовой части судна.

На самолете, летящем из Турции произошел инцидент

29 сентября в новосибирском аэропорту Толмачево приземлился самолет, прилетевший из Антальи.

После посадки судна экипаж сообщил, что было обнаружено задымление в хвосте воздушного судна. Инцидент стал достоянием общественности после публикации в тelegram-канале Aviaincident.

- 29 сентября за 01:40 до посадки появились запах гари и незначительное задымление в хвосте самолёта, — говорится в сообщении.

Запах гари и задымление удалось ликвидировать после того, как было отключено питание кофейников и печей, находящихся в задней галерее. Посадка самолета прошла в штатном режиме.

Самолет, на котором произошло задымление, — Боинг-737. Воздушное судно принадлежит компании «Авиакомпания России»

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самолетзадымлениезапах гари
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