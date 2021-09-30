Boeing рейса Анталья-Новосибирск задымился во время полета: Он приземлился в Толмачево ночью

29 сентября в новосибирском аэропорту Толмачево приземлился самолет, прилетевший из Антальи.
После посадки судна экипаж сообщил, что было обнаружено задымление в хвосте воздушного судна. Инцидент стал достоянием общественности после публикации в тelegram-канале Aviaincident.
- 29 сентября за 01:40 до посадки появились запах гари и незначительное задымление в хвосте самолёта, — говорится в сообщении.
Запах гари и задымление удалось ликвидировать после того, как было отключено питание кофейников и печей, находящихся в задней галерее. Посадка самолета прошла в штатном режиме.
Самолет, на котором произошло задымление, — Боинг-737. Воздушное судно принадлежит компании «Авиакомпания России»