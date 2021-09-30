СК опубликовал видео из сгоревшей квартиры трех убитых студенток в Оренбургской области

Следователи проводят мероприятия по поиску улик на месте гибели трех девушек — студенток медицинского колледжа. Следком опубликовал видеозапись с места убийства.
На кадрах показана комната, где проживали погибшие — в ней два стола, ноутбуки на них, на видео сняты две бутылки, в которых мог находится алкоголь, пачка сигарет и зажигалки. Заметно, что жилье девушек находится выше первого этажа.
Вызов из-за пожара в квартире поступил ночью, после тушения возгорания около пяти часов утра были обнаружены тела двух девушек с колото-резаными ранами. Недалеко от дома, менее чем в ста метрах, было найдено тело третьей девушки с такими же повреждениями.
Уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц возбуждено следователями. В Гае работают представители региональной прокуратуры и руководители УМВД области.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", погибшими оказались три девушки из Башкирии 17, 18 и 19 лет. Все они учились в медколледже и снимали жилье не первый год. Глава СКР Александр Бастрыкин поставил расследование на свой контроль.