4 мужских имени победителей: Для удачной жизни ребенка

Любая мать мечтает, чтобы ее сыночек вырос сильным и смелым мужчиной, способным на отважные поступки. Важно выбрать ребенку подходящие имя, которое наполнено энергетикой силы.
Александр — это имя переводится с греческого языка, как «защитник». Это имя, лидер среди мужских имен в России. Православные люди часто обращают свои молитвы к Александру Невскому, считается, что он помогает в просьбах о мире.
Обладатели этого имени целеустремленные, всегда добиваются поставленной цели, упорства им не занимать. Из мальчика Александра вырастит рассудительный и смелый мужчина, отвечающий за свои поступки, борец за справедливость.
Игорь — это имя древнескандинавское. В России оно появилось благодаря варягам. В скандинавских странах есть два варианта данного имени: Игорь и Ингар.
Мальчик Игорь будет очень любознательным ребенком. Он внешне привлекателен, но со скромным характером. Умеет подстраиваться под ситуацию, быстро адаптируется в новой обстановке. Очень смышленый и прагматичный. Умеет преподнести себя, знает, где и как разговаривать, чтобы быть лидером в окружении.
Даниил — имя древнегреческое. Перевод состоит из совокупности двух слов - «мой судья» и «Бог». Мальчик Даниил станет сосредоточенным и выдержанным человеком, главное качество характера — это дипломатичность. Всегда будет сглаживать острые углы, уходить от ссор и скандалов. Взрослый мужчина, носящий данное имя, хороший и надежный муж.
Даниил очень работящий, никакая работа ему не страшна. Не любит много говорить, больше любит слушать. Не любит быть в центре внимания, не приемлет грубости в общении с людьми. Вежливый и покладистый.
В семье ответственный и заботливый муж и отец.
Владимир — это русское имя, переводится как «владеть миром». Мальчик Владимир очень смышленый, с хорошо развитой от природы памятью. Благодаря чему от отлично будет успевать в учебе. Тяга к новым знаниям будет проследовать его всю жизнь, сколько бы лет ему ни было. Он лидер, может вести за собой людей, хороший наставник и товарищ. Все события им просчитаны на два шага вперед, у него все под контролем, он за всем происходящим наблюдает с интересом и пониманием.