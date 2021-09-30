«Я одной ногой в могиле»: Музыкант Андрей Губин признался в тяжелой болезни, он потратил не лечение все деньги

Андрей Губин рассказал о своем состоянии, и о том, какие боли ему приходится терпеть ежедневно из-за своей болезни.
В начале 2000-х годов музыканту поставили диагноз «левосторонняя прозопалгия». Это неврологическая аномалия, из-за нее у человека постоянные болевые ощущения во всем теле и, как выразился певец, пациент «буквально гниет заживо».
- Может быть, это последнее мое интервью еще с зубами. Видите, я уже говорить не могу, уже шепелявить начал. Это я-то начал шепелявить! Какой позор... Я болею очень сильно, у меня зубы вываливаются, нижние уже вот-вот, – поделился он в студии радио «Комсомольская правда».
47-летний композитор и певец потратил все свои средства на лечение, но все оказалось бесполезным. Как предполагает Андрей, причиной могли стать травмы, полученные еще в далеком детстве и юношестве, когда он много занимался спортом, а с 16 лет уже стал чувствовать первые боли.
Певец заявил, что он уже одной ногой в могиле, но не боится умереть, а только хочет, чтобы все закончилось побыстрее. Губин сожалеет о том, что у него не было и уже не будет счастья. Также он отметил, что окружающие к нему относятся отвратительно — соседи постоянно шумят, то у них ремонт, то еще какие-то проблемы. Журналисты пишут, что Губин спился или стал наркоманом, что также негативно сказывается на состоянии больного музыканта.