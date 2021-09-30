Орудием убийства трех студенток в Оренбургской области стал нож: Подозреваемых в деле пока нет

На месте убийства трех студенток медколледжа найдено орудие преступления — кухонный нож.
Об этом стало известно со слов старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Оренбургской области Радика Галимова, на которые ссылаются РИА Новости.
Представитель СК отверг ранее озвученную информацию о том, что девушки найдены с рублеными ранами. Пока в данном деле подозреваемых нет, несколько версий прорабатываются следователями. Как сообщил представитель Следственного комитета региона, СМИ напрасно окрестили подозреваемым в убийстве друга убитых девочек. Он в момент убийства находился в Уфе - у него железное алиби.
30 сентября стало известно о том, что после пожара в квартире дома в городе Гае Оренбургской области были найдены тела двух девушек со следами насильственной смерти - с ранами от ударов режущим предметом. Недалеко от дома находилось тело третьей студентки с такими же ранами. Вероятно, она пыталась убежать, но и ее настиг нож.
Три девушки из Башкирии 17, 18 и 19 лет проживали в одной квартире. Все они учились в медколледже, а квартиру арендовали в течение нескольких лет.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", СКР обнародовал кадры из комнаты, где жили погибшие.