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Госдума предложила поднять минимальную зарплату россиян на 6,4% или до 13 617 рублей в 2022 году

4:08:059/30/2021Фото: Flickr
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ГД внесла в правительство законопроект о новом размере МРОТ, который сейчас рассчитывается иначе, как и прожиточный минимум.

В правительстве предложили поднять МРОТ на 6,4%

В правительстве России предложено в следующем году установить размер минимального размера оплаты труда на уровне 13 617 рублей, что на 6,4 % выше размера установленного в 2021 году. С начала этого года МРОТ составляет 12 792 рубля.

Премьер Михаил Мишустин заявил ранее, что подъем размера МРОТ позволит увеличить зарплату для 3 миллионов трудящихся россиян.

В 2020 году был принят закон по которому исчисление размера МРОТ стало происходить по новой схеме. Федеральный закон гласит, что установление МРОТ на очередной года исходит из величины медианной зарплаты россиян.

Данные о зарплатах, половина которых больше, а половина меньше, предоставляется Росстатом. Из указанного показателя исчисляется 42% - это и составляет минимальный размер оплаты труда.

При этом показатель в 42% может быть пересмотрен через пять лет. Величина МРОТ никак не может быть меньше предыдущего показателя. И не должен быть ниже прожиточного минимума трудящихся россиян, установленного на весь будущий год.

Законопроект о повышении МРОТ в 2022 году в кабмин представила Госдума.

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