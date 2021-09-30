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В 10 регионах ужесточили ограничения из-за коронавируса на фоне роста смертности и числа зараженных

3:42:339/30/2021Фото: pixabay.com
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В четырех из них решили ввести QR-коды для вакцинированных. В Новосибирской области губернатор Андрей Травников продлил еще на два месяца действовавшие до 30 сентября ограничения. 

Регионы ужесточили ограничения из-за COVID-19
Сюжет: Третья волна коронавируса
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В России 30 сентября обновлен рекорд смертности от COVID-19. Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается во многих российских регионах. В связи с этим власти ужесточают антиковидные меры, передает РБК.

В Пермском крае 4 октября введут QR-коды, которые получат те, кто сделал прививку от коронавируса или переболел COVID-19. QR-коды потребуются при посещении театров, концертных залов, выставок, соревнований, турпоходов. До особого распоряжения  прекратят работу детские игровые комнаты и центры.

В Удмуртии с 5 октября потребуется QR-коды для посещения спортивных и культурных мероприятий, а также театров и кино. Пропуском станет и отрицательный тест на коронавирус.

Но с 29 сентября в Удмуртии уже запретили работу фуд-кортов, наполовину ограничили заполняемость залов в кафе, ресторанах, барах и другом общепите, а торговые центры обязали проверять на входе температуру у посетителей.

В Ульяновской области тоже введут QR-коды с 1 ноября для посещения общепита, салоны красоты, солярия, бань, фитнес-центров, бассейнов, кинотеатров, выставок и прочего. Вход также разрешен людям с отрицательным ПЦР-тестом.

С 1 октября в Ульяновской области детям запретят посещать торговые центры без сопровождения взрослых, а кружки и секции в школах станут работать малыми группами. Все новые ограничения будут действовать до 1 декабря.

В Самарской области фитнес-центры и культурно-досуговые учреждения в регионе теперь будут пускать по QR-кодам через две недели. С 4 октября разрешено переводить школы на дистанционное обучение. Усилят контроль за масочным режимом в общественных местах, на транспорте и в ТЦ.

В Курской области запретили любые массовые мероприятия. Кружки и секции перевели на дистант.

В Саратовской области с 27 сентября запрещены концерты, ограничена работа фуд-кортов в ТЦ - только на доставку. Ограничения действуют до 10 октября. Саратовские школы ушли на каникулы с 27 сентября по 11 октября. В больницах закрыли плановую госпитализацию.

В Чувашии с 28 сентября отменили досуговые, развлекательные, культурные, спортивные и другие массовые мероприятия с участием зрителей.

В Башкирии до 1 ноября ограничили количество зрителей на массовых мероприятиях в закрытых помещениях.

В Тюменской области ограничили до 500 человек количество участников спортивных мероприятий. С 27 сентября их нужно согласовывать с Роспотребнадзора. Чиновники в регионе с 24 сентября приостановили личный прием граждан.

В Ленинградской области с 20 сентября ограничили посещения соцучреждений с круглосуточным проживанием. Посетителям потребуется сертификат о полном курсе вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или справка о перенесенном в течение полугода COVID-19.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Новосибирской области губернатор Андрей Травников продлил еще на два месяца действовавшие до 30 сентября ограничения.

Напомним, 21 сентября в России впервые за месяц выявили более 800 умерших от ковида. Очередной подъем заразившихся коронавирусом начался с 23 сентября. Сейчас их уже более 22 тыс.

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