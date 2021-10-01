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Погода в Бердске 1 октября 2021: с дождей и холода начнется второй месяц осени

11:30:519/30/2021Фото: pixabay.com
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Еще наши предки наблюдали за журавлями в этот праздник.

В этот день традиция - собирать шиповник

Второй месяц осени начнется дождливым и холодным в Бердске. 1 октября с самого утра прогнозируют небольшие осадки, с температурой воздуха +3 градуса, а к обеду с потеплением до +4 по Цельсию. При относительной влажности воздуха 95%. При этом давление обещают низкое 743 мм рт столба, а ветер западный до 3 м/с.

1 октября в народе отмечается Журавлиный лет, по церковному календарю день памяти мучениц Ариадны Промисской и Ирины Египетской. Также этот день называют Арина Шиповница, это название пошло от традиции собирать в этот день шиповник.

Чаще всего из шиповника делали витаминные напитки, варили варенье, кисель, делали желе, мармелад и повидло. Также был очень популярен чай из плодов рябины и шиповника, который многие заваривают и сейчас.

Еще наши предки наблюдали за журавлями в этот праздник. В народе эта птица символизирует приход тепла весной. Как гласят легенды, осенью журавли уносят души умерших, а весной указывают путь душам младенцев, которые должны вскоре появиться на свет.

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традицииприметы погода в Бердске 1 октября
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