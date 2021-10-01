Магнитная буря 1 октября 2021: самая мощная вспышка в октябре обрушится на планету

В пятницу, 1 октября ожидается "красный" геомагнитный шторм, с силой в пять баллов. Первый удар солнечный ветер нанесет в 4 утра по Новосибирску – он продлится три часа. Затем магнитный фон снизится до четырех баллов, и продлится с 7 утра до 10.00. Далее мощность бури остановится на отметке в три балла и продлится весь день с перерывом с 16.00 до 20.00 по новосибирскому времени.
Такая обстановка, по предварительным прогнозам, будет действовать почти всю неделю. Что может очень негативно отразиться на самочувствии метеопатов. Каждый раз, когда на Землю обрушивается геомагнитный шторм, люди могут испытывать различные симптомы:
- Головные боли
- Скачки давления
- Тревогу, апатию
- Усталость и чувство слабости
Поэтому следует тщательно следить за своим состоянием в периоды плохой космической погоды. Необходимо приложить усилия, чтобы снизить симптомы. Например, стоит постараться улучшить свое питание на время бурь. Есть легкую пищу, исключить плохие жиры: жареное и сладкое. Употреблять больше овощей и фруктов, а также пить много воды. Полный отказ от алкоголя – значительно улучшит состояние, а также необходимо снизить курение.
Для успокоения, каждый вечер заваривайте себе легкий травяной чай: это может быть сбор с добавлением ромашки, мелиссы, мяты, чабреца.
Как себя чувствовали наши читатели в прошлую бурю
- Проснулась рано от наступившей тревоги.
- Давление скачет, спазм в шее и дрожь появились.
- Очень сильно болит голова.
- Мигрень и сильная слабость.