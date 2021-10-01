С Днем пожилых людей: новые открытки и сердечные слова для отправления мамам и папам 1 октября

Пожилой — не значит старый.
Очень мудрый — это точно.
За людей таких с гитарой,
Да поздравить надо срочно!
Редко мы их вспоминаем,
А они всё ждут и верят.
Вот про этот день мы знаем,
Он тоску у них измерит.
Как же мало — день внимания...
... им его побольше надо!
Разговоры, понимание —
Убедительней награда!
***
С Днем пожилого человека!
Здоровья, счастья, долгих лет
И оптимизма вам желаю.
Пускай не будет в жизни бед,
Пусть вас болезни не тревожат,
Печаль на сердце не лежит,
Пусть Ангел вам в делах поможет,
И дух, и тело укрепит.
Пожилой — синоним «зрелый,
Мудрый, умный, интересный».
В общем, человек особый,
Удивительный, чудесный.
Тот, кто за плечами носит,
Хоть порой и незаметно,
Жизнь и тысячи историй
Самых разных, разноцветных.
Вот таких людей сегодня
Мы поздравить очень рады,
Пожелать вам дней хороших
И здоровья как награды.
Пусть всегда вас окружают Собеседники по нраву, Пусть на все проблемы ваши Кто-нибудь найдёт управу.
Пусть багаж ваш год за годом
Дети облегчат и внуки,
Пусть у вас не будет горя,
Одиночества и скуки!
Источник: pozdravok.ru, bonnycards.ru